Kura çekimi başlıyor, tarih belli oldu! İlk kez gerçekleşecek... 'İlk İş Yerim' için gözler 15 Mart'a çevrildi

İlk Evim İlk İş Yerim projesinde konut ve arsalar için kura çekimi devam ederken iş yerleri için de kura çekimi başlıyor. 15 Mart'ta 12 ilde 3 bin 106 iş yeri için kura çekimi başlayacak.

"SIRA İŞ YERLERİNE GELDİ"

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"250 alt sektörü harekete geçiren İlk Evim İlk İş Yerim projemizle istihdamı destekliyor, vatandaşımızı iş sahibi de yapıyoruz. Konut ve arsa kuralarımız devam ederken sıra iş yerlerine geldi. 12 ilde 3106 iş yeri için 15 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz."



