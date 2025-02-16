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'Mallarınızı, evlerinizi satmayın' diyerek uyardı! 'Geçen sene tam tersini söylemiştim'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
16.02.2025 15:27
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Konut piyasasında son durum, hem ev alacaklar hem de evini satacaklar tarafından dikkatle takip ediliyor. Değerlendirmelerde bulunan Yatırım ve Tasarruf Danışmanı Mert Başaran "Tedbir alın, mallarınızı satmayın, evlerinizi satmayın diyorum. Geçen sene tam tersini söylemiştim" şeklinde konuştu. Başaran "Bilmeyen yatırımcı her şey hazır olsun istiyor, her şeyi dört dörtlükken almak istiyor. O zaman da fiyatlar patlıyor. Ama risk algısı olanlar böyle dönemlerde alıyor. Şu an onlar alıyor" dedi.

'Mallarınızı, evlerinizi satmayın' diyerek uyardı! 'Geçen sene tam tersini söylemiştim'

Ev almak için doğru zaman mı? Bu dönemde ev satılır mı? Konut piyasasında son durum ne? Ev sahibi olmak isteyenler ya da ihtiyaç nedeniyle evini satmayı düşünenler gayrimenkul piyasasındaki son durumu araştırıyor. Yatırım ve Tasarruf Danışmanı Mert Başaran'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

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Ekol TV yayınında, Ekim - Ocak döneminde konuttaki grafiklerle ilgili konuşan Ekol TV Haber Müdürü Aziz Akova "2025 yılının oldukça dikkat çektiğini görüyoruz" dedi.

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"TEDBİR ALIN, MALLARINIZI SATMAYIN"

Konuyla ilgili değerlendirmelerini aktaran Yatırım ve Tasarruf Danışmanı Mert Başaran şu ifadeleri kullandı:

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"Çok genç nüfus var. Arz yeterli değil. Bundan dolayı maalesef faizler çok yüksek olsa da böyle devam edebilir. Tedbir alın, mallarınızı satmayın diyorum. Evlerinizi satmayın diyorum. Geçen sene bunun tam tersini söylemiştim. 1 yıl önceki programda TL bazında artabilir, ama dolar bazından artmayabilir ya da enflasyon bazında artmayabilir demiştim. Dolar bazında bile arttı yine geçen sene, enflasyon bazında artmadı. Çünkü geçen sene çok yüksek faizdi ama şimdi faizin düşme beklentisi, beklenti oluşuyor. Daha bak çok düşük faiz de yok şu anda. Yani şu an ev almak mantıklı değil aslında teknik olarak. Ama gelecekte mantıklı olacağını düşünen bir kesim... Piyasa her zaman önden fiyatlar. Atıyorum alacağını ben 1 yıl sonra öngörüyorsam, hemen sana araba hazırlamaya başlarım, o günü beklemem. Yatırımcıların kafası böyle çalışır. Dolayısıyla bu olmaya başladı.

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"KÜÇÜK YATIRIMCININ BAZISI YAPIYOR, BAZISI BEKLİYOR"

Bilmeyen yatırımcı ile bilen yatırımcı... Bilen yatırımcı, küçük de olsa büyük de olsa, adam şunu der yani faizler şimdi yüksekken alayım, köşeye koyayım, faiz düşünce yerine koyamam der. Bilmeyen yatırımcı, biraz daha muhafazakar, muhafazakar derken siyasi, dini anlamda demiyorum, risk algısı düşük anlamında, yani her şey hazır olsun istiyor, faiz düşük olsun istiyor, ülkede ekonomi süper olsun diyor, dolar çok güzel olsun, evin manzarası güzel olsun, çiçek olsun, böcek olmasın falan filan diyenler de onlar da her şeyi dört dörtlükken almak istiyor. O zaman da fiyatlar patlıyor. Ama risk algısı olanlar böyle dönemlerde alıyorlar. Şu an onlar alıyorlar. Bunu görüyoruz zaten de. Küçük yatırımcının bazısı bunu yapıyor, bazısı bunu bekliyor"

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konut fiyatları ev almak ev fiyatları konut
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