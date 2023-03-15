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  4. Mayıs 2021’den beri böylesi olmamıştı: Konut satışları dibe vurdu! Yabancıya konut satışları bu kez şaşırttı

Mayıs 2021’den beri böylesi olmamıştı: Konut satışları dibe vurdu! Yabancıya konut satışları bu kez şaşırttı

15.03.2023 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları 80 bin 31 olarak Mayıs 2021'den beri en düşük seviyeye indi. İpotekli konut satışlarında azalma yaşanırken, yabancılara konut satışında da gerileme oldu.

Mayıs 2021’den beri böylesi olmamıştı: Konut satışları dibe vurdu! Yabancıya konut satışları bu kez şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat 2023 Konut Satış İstatistikleri'ni duyurdu. Buna göre Türkiye genelinde konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,0 azalarak 80 bin 31 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 14 bin 980 konut satışı ve yüzde 18,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 235 konut satışı ve yüzde 10,3 pay ile Ankara, 5 bin 31 konut satışı ve yüzde 6,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 16 konut ile Hakkari, 30 konut ile Ardahan ve 47 konut ile Tunceli oldu.

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İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI AZALDI

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 azalarak 17 bin 357 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 21,7 olarak gerçekleşti. Ocak-Şubat döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,8 azalarak 33 bin 560 oldu.

Şubat ayındaki ipotekli satışların 5 bin 93'ü; Ocak-Şubat dönemindeki ipotekli satışların ise 9 bin 353'ü ilk el satış olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Şubat'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,8 azalarak 23 bin 476 oldu. İkinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,7 azalarak 56 bin 555 oldu.

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YABANCILARA KONUT SATIŞI GERİLEDİ

Yabancılara yapılan konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27 azalarak 3 bin 350 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 261 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla bin 133 konut satışı ile İstanbul ve 225 konut satışı ile Mersin izledi.

Rusya vatandaşları Türkiye'den bin 183 konut satın aldı. Rusya'yı sırasıyla 446 konut ile İran, 173 konut ile Irak ve 142 konut ile Ukrayna vatandaşları izledi.


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