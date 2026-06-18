FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak

Mayıs verileri açıklandı: Konut satışları düşüşte

TÜİK verilerine göre Mayıs ayında ipotekli konut satışları 19 bin 754 olurken, diğer satışlar 73 bin 579'a geriledi.

Mayıs verileri açıklandı: Konut satışları düşüşte

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayına ilişkin Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri'ni açıkladı. Verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aynı ayına kıyasla düşüş gösterirken, hem ilk el hem de ikinci el satışlarda önemli gerilemeler yaşandı.

Mayıs ayında Türkiye genelinde ilk el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,9 azalarak 30 bin 196 olarak gerçekleşti. İlk el satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 32,4 oldu.

Mayıs verileri açıklandı: Konut satışları düşüşte 1

İkinci el konut satışları ise yüzde 32,7 oranında düşüşle 63 bin 137 seviyesinde kaldı. Toplam satışlar içinde ikinci el konutların payı yüzde 67,6 olarak kaydedildi.

İPOTEKLİ SATIŞLAR 19 BİN 754 OLDU

TÜİK verilerine göre, ipotekli konut satışları Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 azalarak 19 bin 754'e geriledi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 21,2 olarak hesaplandı.

Mayıs verileri açıklandı: Konut satışları düşüşte 2

Diğer satış türlerinde gerçekleştirilen konut satışları ise yüzde 36,2 düşüşle 73 bin 579 olarak kayıtlara geçti. Bu satışların toplam içindeki payı ise yüzde 78,8 oldu.

Açıklanan veriler, yüksek kredi maliyetleri ve ekonomik koşulların konut piyasası üzerindeki etkisinin sürdüğünü ortaya koyarken, satışlardaki gerilemenin hem sıfır hem de ikinci el konut segmentlerinde hissedildiğini gösterdi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türk Telekom’dan Babalar Günü’ne özel kampanyaTürk Telekom’dan Babalar Günü’ne özel kampanya
İngiltere'de işsizlik yüzde 4,9'a gerilediİngiltere'de işsizlik yüzde 4,9'a geriledi

Anahtar Kelimeler:
konut satışları tüik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında açıkladı: Yedek parti belli oldu iddiası

Canlı yayında açıkladı: Yedek parti belli oldu iddiası

ABD ve İran'dan açıklamalar! Mutabakat metni imzalandı

ABD ve İran'dan açıklamalar! Mutabakat metni imzalandı

İngiltere'den gol şov! Hırvatistan'ı 4 golle geçtiler

İngiltere'den gol şov! Hırvatistan'ı 4 golle geçtiler

Eylem Çelik, Mehmet Ali Erbil hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını açıkladı

Eylem Çelik, Mehmet Ali Erbil hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını açıkladı

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

Bakanlık önüne getirip böyle kırdılar

Bakanlık önüne getirip böyle kırdılar

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.