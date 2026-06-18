Mayıs verileri açıklandı: Konut satışları düşüşte

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayına ilişkin Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri'ni açıkladı. Verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aynı ayına kıyasla düşüş gösterirken, hem ilk el hem de ikinci el satışlarda önemli gerilemeler yaşandı.

Mayıs ayında Türkiye genelinde ilk el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,9 azalarak 30 bin 196 olarak gerçekleşti. İlk el satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 32,4 oldu.

İkinci el konut satışları ise yüzde 32,7 oranında düşüşle 63 bin 137 seviyesinde kaldı. Toplam satışlar içinde ikinci el konutların payı yüzde 67,6 olarak kaydedildi.

İPOTEKLİ SATIŞLAR 19 BİN 754 OLDU

TÜİK verilerine göre, ipotekli konut satışları Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 azalarak 19 bin 754'e geriledi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 21,2 olarak hesaplandı.

Diğer satış türlerinde gerçekleştirilen konut satışları ise yüzde 36,2 düşüşle 73 bin 579 olarak kayıtlara geçti. Bu satışların toplam içindeki payı ise yüzde 78,8 oldu.

Açıklanan veriler, yüksek kredi maliyetleri ve ekonomik koşulların konut piyasası üzerindeki etkisinin sürdüğünü ortaya koyarken, satışlardaki gerilemenin hem sıfır hem de ikinci el konut segmentlerinde hissedildiğini gösterdi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır