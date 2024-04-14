Meclis'te konut mesaisi! Kirada yüzde 25 zam sınırı devam edecek mi?

Bayram sonrası Meclis'te yoğun mesai başlıyor. Ekonomiden turizme, yargıdan içişlerine, kira zammı sınırından kira sözleşmesine kadar birçok düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, kira sözleşmelerinin e-Devlet platformu üzerinden yapılmasını öngören düzenleme de gündemde.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, söz konusu sistemle kayıt dışı işlemlerle aktif bir şekilde mücadele edileceğini belirtmişti.

KİRADA YÜZDE 25 ZAM SINIRI

Konut kiralarında yüzde 25 zam sınırı uygulaması Haziran 2022'de Meclis'te kabul edilmişti. Daha sonra düzenlemenin süresi 2023 ve 2024 yıllarında uygulanmak üzere uzatılmıştı. Kira zam sınırı uygulaması tekrar uzatılmaması halinde 1 Temmuz 2024 itibarıyla sona erecek.







