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Merkez Bankası açıkladı: Konut Fiyat Endeksi nisanda arttı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
25.06.2024 10:11
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre nisanda konut fiyatları aylık yüzde 2,24 arttı.

Merkez Bankası açıkladı: Konut Fiyat Endeksi nisanda arttı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yayımladığı Konut Fiyat Endeksi verilerine göre, 2024 Nisan ayında konut fiyatları aylık yüzde 2,24 yıllık bazda yüzde 48,4 oranında arttı.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi, 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 oranında artarak 1257,7 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,4 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 13,3 oranında azalış gösterdi.
İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,1, 3,0 ve 1,9 oranlarında artış gözlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 37,6, 58,9 ve 45,1 oranlarında artış gösterdi.

(İHA)

Express


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Konut Fiyat Endeksi Merkez Bankası
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