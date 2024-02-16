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Merkez Bankası duyurdu: Konut Fiyat Endeksi, yıllık bazda yüzde 75,5 arttı

16.02.2024 15:24 | Son Güncelleme:
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Merkez Bankası Aralık 2023 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Konut Fiyat Endeksi aralıkta yüzde 1,1; yıllık bazda ise yüzde 75,5 oranında arttı.

Merkez Bankası duyurdu: Konut Fiyat Endeksi, yıllık bazda yüzde 75,5 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Aralık 2023 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.
Konut Fiyat Endeksi (KFE), Aralık 2023'te aylık yüzde 1,1 ve yıllık yüzde 75,5 artışla 1163,2 oldu. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 61,8, Ankara'da yüzde 92,3, İzmir'de yüzde 75,6 yükseldi.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,1 artarak 1163,2 seviyesinde gerçekleşti.

KFE, aralıkta yıllık bazda yüzde 75,5 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 7,1 oldu.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında kasımda bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 0,1, 2,5 ve 3,5 artış görüldü.

(AA)
Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Endeks Merkez Bankası fiyat konut
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