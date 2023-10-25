FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. ‘Miadını doldurdu’ dedi: Hiçbir soruna yer bırakmayacak! Fahiş site aidatı için düzenleme yolda

‘Miadını doldurdu’ dedi: Hiçbir soruna yer bırakmayacak! Fahiş site aidatı için düzenleme yolda

25.10.2023 14:24 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piri Reis Üniversitesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Hulki Cihan, 1965'li yıların ihtiyaçlarına göre hazırlanan Kat Mülkiyeti Kanunu'nun miadını doldurduğunu belirterek, yeni düzenlemeyle site yönetiminin denetleneceğini, aidat artışlarıyla ilgili nitelikli çoğunluğun karar vereceğini söyledi.

‘Miadını doldurdu’ dedi: Hiçbir soruna yer bırakmayacak! Fahiş site aidatı için düzenleme yolda

Son dönemde gündemden düşmeyen fahiş site aidatlarıyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Adalet ile İçişleri Bakanlıkları, Kat Mülkiyeti Kanunu'nda değişiklik üzerinde çalışıyor. Fahiş aidat artışının önüne geçmek için üç bakanlık tarafından yürütülen yeni kanuni düzenlemeye ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Cihan, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 1965'te hazırlandığını, bugüne gelinceye kadar bir takım eklemeler yapıldığını ancak mevcut kanunun ihtiyaçları karşılamadığını söyledi.

Cihan, kanunun küçük apartmanları kapsadığını belirterek, "Kanuna, 2008'de yapılan düzenleme ile sitelere ilişkin 9-10 maddelik bir ek yapıldı ama bu da yeterli olmadı. 1965'li yıların ihtiyaçlarına göre hazırlanan Kat Mülkiyeti Kanunu çoktan miadını doldurdu, bu anlamda yeni bir düzenlemeye ihtiyaç var. Bu kanunun uzmanlar eliyle özellikle de sitelerde hiçbir soruya yer bırakmayacak şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Bağımsız denetimin gelmesinin de şart olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

EMLAK (5)

DENETLEME SÜRECİNE KATILIM ÖNEMLİ

Kanunun eski olmasının yanı sıra bir de uygulamada problem yaşandığına dikkati çeken Cihan, Türkiye'de yaklaşık 3 bin 800 site yönetim şirketi olduğunu söyledi.
Cihan, bu şirketlerin bir kısmının yeterli donanıma sahip olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu yetersizlik özellikle büyük sitelerde sorunların daha da büyümesine neden oluyor. Bu şirketlerin yönetimsel anlamda yaptığı hatalar ve eksikler, Türkiye'de bir site yönetimi sorununu gündeme getirdi. Bu yönetim hatalarıyla ilgili hakkını aramak için mahkemeye giden site sakinlerinin açtıkları davaların tamamlanması yaklaşık 5 seneyi buluyor. Kat maliklerinden fahiş aidatlar veya hiç gerçekleşmeyen masrafları kağıt üzerinde göstererek, ek bütçeler alınması siteler için en büyük sorunların başında geliyor."

EMLAK (10)

Yönetimsel hatalara karşı site sakinlerinin daha duyarlı olması gerektiğine vurgu yapan Cihan, kat maliklerinin yönetimi denetleme, alınan kararları inceleme süreçlerine yeteri kadar katılmadığını ve takip etmediğini söyledi.

Cihan, site sakinlerinin de hak ve hukuklarını takip etmeleri gerektiğini belirterek, "Kat malikleri olarak yönetim kurulu toplantısına katılmadık ve çıkan yönetim kurulu bütçesine de itiraz etmediysek geçmiş olsun. Yasal süresinin sonunda bu işletme bütçesi kesinleşmiş olur ve her ne kadar fahişte olsa aidatı ödemek zorunda kalırız. Aslında toplantılara katılıp, süreçleri takip edip, itiraz hakkımızı kullanmalıyız. Ancak toplum olarak yasal haklarımızı takip etmiyoruz. Bireysel olarak hepimiz sorumluyuz, sorunu önce kat malikleri yönetim kurulunda çözmeliyiz. İş işten geçtikten sonra bunu dava konusu yapıp kazansak bile bir anlamı olmayacak." ifadesini kullandı.

EMLAK (40)

SİTE YÖNETİM ŞİRKETLERİNİ BAĞIMSIZ DENETÇİLER DENETLEYECEK

Cihan, ülke genelinde kiralarda yaşanan artışlara paralel olarak aidatların da arttığını dile getirerek, bu anlamda aidatlara bir düzenleme gelmesinin şart olduğunu vurguladı.

Yeni düzenlemeyle site yönetim şirketlerine yönelik de bazı değişiklerin gündeme geleceğini aktaran Cihan, şöyle devam etti:

"Yeni düzenlemeyle her site yönetim şirketi artık faaliyetine devam edemeyecek, bunun için belli sertifikalar alması gerekecek. Site yönetim şirketlerini bağımsız denetçiler denetleyecek ki bunu çok önemsiyorum. Denetçiler tarafından mali bütçeler denetlenecek zira orta ölçekli bir site neredeyse küçük ölçekli bir şirketin sermayesine bedel. Aidat artışıyla ilgili mevcut Kat Mülkiyeti Kanunu'nda oy çokluğu yeterliydi artık nitelikli çoğunlukla karar alınacak. Bu da önemli bir ayrıntı."

Cihan, yeni düzenlemeye göre, site yönetimine gelecek kişilerin sicillerine de bakılacağına vurgu yaparak, belli suçlardan hüküm almamış kişilerin site yönetiminde yer alabileceğini, bunun da sitelerde zorla yönetimi ele geçiren bir takım illegal grupların önünü keseceğini söyledi.

EMLAK (51)

"ZAMANINDA İTİRAZ HAKKINIZI KULLANIN"

Türk halkının toplu yaşam kültürüne henüz tam olarak alışamadığını belirten Cihan, şöyle konuştu:

"Öncelikli olarak site yaşantısında birbirimizin hakkına saygılı olmalı bu kavramı oturtmalıyız. Bunun yanında yasal düzenlemeler de çok önemli. Sonuç olarak, 'fahiş aidat ödemek istemiyorum' diyenlere en azından kanun çıkana kadar sitelere taşınmayı iki kere düşünmelerini tavsiye ederim. Bir siteye taşındığınızda sosyal donatılar nedeniyle bir apartmana göre daha fazla aidat ödeyeceksiniz, bunu bilerek taşının. Eğer bir siteye taşınırsanız da mutlaka yönetimsel süreçleri takip edin, işin ehil insanlara verilmesini sağlayın ve zamanında itiraz hakkınızı kulanın. Tabi bunu iş işten geçmeden yapın."

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaprak kıpırdamıyordu, faiz kararıyla tamamen durdu!Yaprak kıpırdamıyordu, faiz kararıyla tamamen durdu!
AK Partili vekil Nilgün Ök'ten 2024 yılı istihdam açıklamasıAK Partili vekil Nilgün Ök'ten 2024 yılı istihdam açıklaması
Son 15 yılda böylesi görülmedi! 170 TL'den satılıyorSon 15 yılda böylesi görülmedi! 170 TL'den satılıyor
Anahtar Kelimeler:
aidat

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düğünde havaya ateş eden dede torununu vurdu! Ortalık bir anda karıştı

Düğünde havaya ateş eden dede torununu vurdu! Ortalık bir anda karıştı

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Asırlık tanık 10 kadın! Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i anlattılar

Asırlık tanık 10 kadın! Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i anlattılar

Çığlık sesleri duyuldu! Cansız bedeni bacanın içinde bulundu

Çığlık sesleri duyuldu! Cansız bedeni bacanın içinde bulundu

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.