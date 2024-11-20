Milyon dolarlar verip aldılar adı uğursuz yalıya çıktı! Son 3 sahibinin de başına aynı şey geldi

İstanbul Bebek'teki bir yalının kapısına önceki gün haciz memurları geldi. İşin tuhafı daha önceki iki sahibi de yalıyı maddi çalkantılar nedeniyle satmıştı. Hal böyle olunca adı uğursuz yalıya çıktı. İşte o yalının sahiplerinin başlarına gelenler ve vatandaşların boğazın en güzel yerlerinden birindeki o yalıyla ilgili yorumları...

SAHİPLERİNİN YÜZÜNÜ HİÇ GÜLDÜRMEDİ

Show Haber'de yer alan habere göre; mikrofon uzatılan vatandaşlar "Bayağı güzel bir yalı", "Ben bildim bileli bu yalılar var" ve "Sahip çıkmak lazım" yorumlarını yaptı. Bebek'te manzarası dillere destan şık gösterişli bir yalı ama sahiplerinin yüzünü hiç güldürmedi. Sonunda kapısına icra memurları da dayandı, adı uğursuza çıktı.

"BOĞAZIN EN GÜZEL YREİNDEKİ YALILARDAN BİRİ"

Vatandaşlar "Boğazın en güzel yerindeki yalılardan biri. Uğursuz olmayı bence hak etmiyor. Çok güzel bir yalı" dedi. Başka bir vatandaş da "Tamamen kültürümüzü yansıtan şeyler. Yalı yani bunlar bizi boğaza çıktığımızda gözümüzü gönlümüzü açan tek şey" ifadelerini kullandı.

35 MİLYON DOLARA SON SAHİBİNE SATMIŞTI

Uğursuz yalı benzetmesinin nedeni son üç sahibinin birbirlerine benzeyen hikayeleri. Üçünün de yalıyı aldıktan sonra işleri kötüye gitti. Yalıya adını veren ilk sahiplerinin işleri kötüye gidince 5 milyon dolar teminat karşılığında yalıyı satışa çıkarttı. Onu alan iş adamının da bir süre sonra işleri bozuldu, o da 35 milyon dolara şu anda ikamet eden son iş adamına satışını yaptı.

5 yıldır burada oturan iş adamının yalısının kapısına geçtiğimiz günlerde yine icra memurları dayandı. İddiaya göre yalının son sahibi Katar'da yaptığı inşaatta çalıştırdığı işçileri tazminatsız işten çıkarttı, işçiler dava açıp kazanınca haciz işlemi başlatıldı. Vatandaşlar "Düzgün biri gelirse buraya oturursa onun işleri bozulmazsa yalı mı uğursuz olacak yani veya bu olamaz yani böyle bir mantık yok" değerlendirmesini yaptı.

TALİHSİZ HİKAYESİ UĞURSUZ YALI OLARAK ANILMASINA NEDEN OLDU

İşte bu talihsiz hikayesi nedeniyle bu yalı artık uğursuz yalı olarak anılıyor. Ancak elbette ki yaşanılanlar uğursuzluktan değil tamamen bir tesadüften ibaret. Vatandaşlar da "Hak ettiği biri otursun tabii hakkını veren biri otursun" dedi.