Müjdenin ardından evini satılığa çıkardı: "Tuna-1 doğalgaz kuyusu manzaralı" sahibinden satılık daire

30 Haziran günü Zonguldak'tan geçerek Kdz. Ereğli açıklarındaki Tuna-1 bölgesinde geçen 15 Temmuz günü sondaja başlayan Fatih Sondaj gemisi 320 milyar metreküp doğalgaz rezervine ulaştı. Müjdeyi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.

EVİNİ 745 BİN LİRAYA SATILIĞA ÇIKARDI

Müjdenin açıklanmasının yankıları devam ederken Zonguldak'ta bir ev sahibi ise ilginç bir yola başvurdu. Bir internet sitesine "Tuna-1 doğalgaz kuyusu manzaralı yabancıya satışa engel yok 4+1" şeklinde 745 bin liraya ilan veren ev sahibi C.Ö., ilanın yayınlanmasının ardından kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Kısa süre içerisinde binlerce kişinin gördüğü ilan büyük ilgi gördü. Vatandaşlar, doğalgaz rezervinin Zonguldak açıklarında bulunmasının ise mutluluk verici olduğunu ifade ettiler.

"FIRSATÇI DEMEK BİRAZ AYIP OLMUŞ TABİ"

Ev sahibi C.Ö. ise, "Bazı yerel medyadaki haberlerde ilanı fırsatçılıkla tanımlamışlar. Fırsatçı demek biraz ayıp olmuş tabi. Çünkü evin fiyatı zaten oydu. Kuyu kurulunca da kocaman kuyu görülmeyecek değil. Açık denizde karşısında. Sonuçta her bireyin hayalidir; Doğalgaz çıkartalım, petrol çıkartalım, maden çıkartalım; bizim Avrupa ülkelerinden ne farkımız var. Kaldı ki biz onlardan daha zeki ve insancılız" diye konuştu.