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  4. 'Mutfağı mutfak yapan bir tezgah bir lavabo değil mi?' Sancaktepe'de 8 bin TL'ye kiralık ev sosyal medyada gündem oldu! 'Kapı tokmağı değiyor diye duvarı delmişler'

'Mutfağı mutfak yapan bir tezgah bir lavabo değil mi?' Sancaktepe'de 8 bin TL'ye kiralık ev sosyal medyada gündem oldu! 'Kapı tokmağı değiyor diye duvarı delmişler'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
21.06.2024 12:06
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Sosyal medya, İstanbul Sancaktepe'de kirası 8 bin TL olan bodrum kattaki evi konuşuyor. Bir vatandaş, söz konusu evi gezip gördüklerini videoya kaydedip paylaştı. Evin odalarında bolca ranza bulunduğu görülürken mutfak, tuvalet ve duvarlardaki detaylar dikkat çekti. Videoyu çeken vatandaşın mülk sahibinin ranzalar ve mutfakla ilgili söylediğini belirttiği sözler ise şaşkına çevirdi.

'Mutfağı mutfak yapan bir tezgah bir lavabo değil mi?' Sancaktepe'de 8 bin TL'ye kiralık ev sosyal medyada gündem oldu! 'Kapı tokmağı değiyor diye duvarı delmişler'

Sosyal medyada 8 bin TL kirası olan bir evin videosu gündem oldu. Bir vatandaş, İstanbul Sancaktepe'de kiralanmak istenen bodrum kattaki bir evi gezdi.

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Videoyu çeken vatandaş mülk sahibinin "Burası ranzalı bir yer. Onun için kalabalık kişilerin tutması daha doğru olur" dediğini söyledi.

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MUTFAK DETAYI

Vatandaş, banyoyu gösterdiği anlarda duvardaki şofbenin de çalışıp çalışmadığından emin olmadığını söyledi. Evin mutfağı da oldukça dikkat çekerken vatandaş mülk sahibinin "Zaten mutfağı mutfak yapan bir tezgah bir lavabo değil mi?" dediğini söyledi.

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Evin tek kişilik olan tek odasının zemininin de beton olduğu görüldü. Videoda, evin içindeki yıpranmış görünen eşyaların da kiraya dahil olduğu ifade edildi.

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Ranzalı odalardan bir tanesinde de 2 kişilik 3 ranza ve 1 koltuk bulunduğu belirtildi. Odalarda daha önce kalan kişilerin duvara yazdığı yazıların da halen durduğu görüldü.

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"İLGİNÇ BİR MİMARİ ÇALIŞMA"

Videoyu çeken vatandaş "İlginç bir mimari çalışmayla karşılaştım. Adamlar kapının tokmadığı duvara değiyor diye duvarı delmişler." ifadelerini kullandı.

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Evde ranzaların olduğu bir başka oda daha bulunurken evin odalarının duvarlarının ve tuvaletinin oldukça bakımsız olduğu görüldü.

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Express


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Anahtar Kelimeler:
Sancaktepe kiralik ev
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