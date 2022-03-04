FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Ne altın ne dolar... İşte yatırımcının yeni gözdesi! 2022 yılı arsa yılı olacak

Ne altın ne dolar... İşte yatırımcının yeni gözdesi! 2022 yılı arsa yılı olacak

04.03.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerde artışa geçen konut fiyatları sebebiyle gayrimenkul yatırımcılarının yeni rotası arsa ve arazi yatırımı olmaya başladı. Başta İstanbul, İzmir, Ankara, Balıkesir ve Bursa gibi büyükşehirlere yakın arsa ve araziler yatırımcıların yeni rotası oldu.

Ne altın ne dolar... İşte yatırımcının yeni gözdesi! 2022 yılı arsa yılı olacak

Özellikle pandemi sonrası artışa geçen ve büyük ilgi gören toprak yatırımları son olarak inşaat sektöründe yaşanan fiyat artışları ile birlikte yeni bir ivme kazandı. Başta İstanbul, İzmir, Ankara, Balıkesir ve Bursa gibi büyükşehirlere yakın arsa ve araziler yatırımcıların yeni rotası oldu.

Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, “Toprak yatırımı Türkiye’de vazgeçilmeyen gayrimenkul yatırımlarının başında geliyor. Dönemsel olarak değişkenlik gösteren arsa ve arazi yatırımları özellikle son 3 yılda büyük bir artış gösterdi. Bunun sebeplerinin başında ekonomik getiri ve kalıcı bir yatırım gerçekleştirme düşüncesi yatıyor. Kent merkezlerindeki yoğun nüfus artışı ve sosyal yaşamdaki bir takım zorluklar da bu düşünceyi tetikleyen faktörler olarak karşımıza çıkıyor. Ancak her yatırımda olduğu gibi arsa ve arazi yatırımında da dikkat edilmesi gereken kriterler vardır. Bu kriterlere dikkat edilmeden yapılacak olan toprak yatırımı da ölü bir yatırım olabilir” dedi.

ea2a985b-8dce-41b7-b48a-587100c20aed

Orta ve uzun vadeli yatırım olarak kabul edilen tarla, arsa, bağ ve bahçe gibi gayrimenkul yatırımlarının getirisi o arazinin çevre gelişimi ile doğrudan ilişkili olduğunu dile getiren Özkan Aydemir, doğru bir şekilde yapılan arsa ve arazi yatırımının uzun vadede çok ciddi getiriler sağladığını ancak bu konuda işin uzmanı kişilerden danışmanlık alınması gerektiğini söyledi. Aydemir dikkat edilmesi gereken hususları şöyle sıraladı;

"Arsa ve arazi yatırımında duygusal düşünmemek ve yatırım yapılan bölgelerin son 10 yıllık prim oranları, nüfus artış oranları, yeni imar planları ve gelişim hızı. Doğru ve gerçek fiyat değerlemesi yapılması gayrimenkul yatırımlarının en önemli kriterlerinin başında gelmektedir. Bu yüzden alırken kazanmaya dikkat edin! Arsa-arazinin sit alanında olup olmadığını ve taşınmazın hazineye mi yoksa şahıslara mı ait olduğunun tespit edilmesi. Tapunun hisselimi yoksa müstakil olup olmadığının belirlenmesi de oldukça önemli bir yatırım kriterdir. Hisseli tapularda ileriye dönük ciddi sorunlar yaşanabilmektedir. Yerleşim alanlarına yakınlık ve uzaklığı, doğalgaz, elektrik ve su kullanılabilir durumda olması, resmi kadastro yolu mevcut olup olmaması gibi faktörlerde ilgili yatırımın kısa vadede alış ve satış fiyatlarını doğrudan etkilemektedir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadınlara konut satışında ilk sıra Çanakkale'ninKadınlara konut satışında ilk sıra Çanakkale'nin
EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine bir zam daha! Bu geceden itibaren...EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine bir zam daha! Bu geceden itibaren...
Ne altın ne dolar! Değeri yeniden hatırlanacakNe altın ne dolar! Değeri yeniden hatırlanacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Savaşa Türkiye de çekilmek isteniyor! İnfaz listesinde Türk...

Savaşa Türkiye de çekilmek isteniyor! İnfaz listesinde Türk...

Teslim olan Rus askerlerinin çantasında ne var? Tüm dünyaya servis ettiler

Teslim olan Rus askerlerinin çantasında ne var? Tüm dünyaya servis ettiler

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den döviz ve enflasyon mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den döviz ve enflasyon mesajı

Binance'den Rusya için Bitcoin kararı!

Binance'den Rusya için Bitcoin kararı!

Fiyatlardaki yükseliş durmuyor

Fiyatlardaki yükseliş durmuyor

EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine bir zam daha! Bu geceden itibaren...

EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine bir zam daha! Bu geceden itibaren...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Hayatınızı baştan aşağıya etkiliyor!

Hayatınızı baştan aşağıya etkiliyor!

Her 10 kadından birinde var! Tespit etmesi 10 yılı bulabiliyor

Her 10 kadından birinde var! Tespit etmesi 10 yılı bulabiliyor

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Bir firma maske zorunluluğunu kaldırdı! THY'de zorunlu mu?

Bir firma maske zorunluluğunu kaldırdı! THY'de zorunlu mu?

Yasak aşkından olan kızına tepki yağdı! “Şeytanın kızı...”

Yasak aşkından olan kızına tepki yağdı! “Şeytanın kızı...”

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.