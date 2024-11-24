FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Ne İstanbul ne Ankara ne İzmir... Konut için o ili işaret etti 'Geç kalmasınlar'

Ne İstanbul ne Ankara ne İzmir... Konut için o ili işaret etti 'Geç kalmasınlar'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
24.11.2024 15:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konut satışlarındaki hareketlilik ev sahibi olmak isteyen ve yatırım amaçlı ev almayı düşünenlerin dikkatini çekiyor. Peki, şu anda ev almak için doğru zaman mı? Emlak piyasasında son durum ne? İstanbul Emlak Brokerleri Kooperatif Başkanı Ulvi Özcan en çok İstanbul, Ankara, İzmir'de ev satıldığını söylerken Anadolu'da İstanbul'a yakın olarak öne çıkan 3 bölgeyi işaret etti. Nakdi olanlara "Alım için geç kalmasınlar" diyen Özcan, arsa detayına da vurgu yaptı.

Ne İstanbul ne Ankara ne İzmir... Konut için o ili işaret etti 'Geç kalmasınlar'

Son 22 ayın en yüksek satışı gerçekleşti. 165 bin konut satıldığı kaydedilirken emlak yatırımcıları da kelimenin tam anlamıyla 'eve' döndü. Peki, emlak piyasasında son durum ne? Ev almak için doğru zaman mı? Konut almak mı arsa almak mı mantıklı? En çok hangi illerde ev satılıyor? Anadolu'da hangi iller öne çıkıyor?

thumbs_b_c_1e8001ed9aaeee943fff592cb6070cc1

"ALTINDAN ÇIKIP KONUTA GELEN OLDU"

İstanbul Emlak Brokerleri Kooperatif Başkanı Ulvi Özcan Habertürk canlı yayınında konut fiyatları ve konut satışındaki son duruma dair şu ifadeleri kullandı:

"Ülkede somut anlamda çok olumlu şeyler olduğundan değil de kar realizasyonlarının olduğunu düşünüyorum ben. Örneğin KKM'den çıkıp da konuta gelen oldu, altından çıkıp da konuta gelen oldu. Bir de diğer taraftan maliyetlerin yükseldiği görülüyor. Yarın öbür gün kredilerin düşeceği ile ilgili işaretler daha somutlaşırsa bunun ciddi anlamda bir fırsat olduğunu değerlendirenler oldu. Yoksa barınma sıkıntısı yaşayanlar açısından olumlu bir gelişme fark etmiyorum ben.

ev1

KONUT SATIŞI VERİLERİ

Biraz rakamları karıştırdım. Sadece 22 ayın değil son 10 yılın en yüksek rakamı benim gördüğüm. yani son 10 yıldır bu rakamlara yakın bir rakam hiç olmamış, oldukça yüksek bir rakam. Bunu bir kar realizasyonu niteliğinde değerlendiriyorum. Başka yatırımlarda olanlar artık yatırımlarda bir kar realizasyonu yapmayı ihtiyaç gördükleri için ve nispeten krediler düştü ve düşeceği ile ilgili bir işaret aldıkları için olduğunu düşünüyorum.

thumbs_b_c_22e0c62ebf91af6cd7eb633b0e042b6a

EN ÇOK HANGİ İLLERDE EV SATILIYOR?

En çok İstanbul, Ankara, İzmir. Yabancılara da baktığımız zaman Antalya çok olduğunu görüyoruz ama orada da eski hız kalmadı. Bu ilk Ukrayna Rusya krizinin ilk başladığı günlerde yoğun olarak Rus, kısmen de Ukraynalı alımı oluyordu orada. Hatta yakın çevremden bildiğim oralarda Rus mahalleleri oluşmaya başladığını da duymuştum. Dolayısıyla ciddi bir talep vardı ama o talep nispeten azalmış ama yine de hala baktığımız zaman en çok alımı yine Ruslar yapmışlar.

thumbs_b_c_b293b4603f182b903a5f9da752a6e11a

BİR EVİN DEĞERİNİ BELİRLEYEN FAKTÖR NEDİR?

Bir evin değerini belirleyen birçok faktör var ama en önemlisi lokasyon birincisi, onun o lokasyondaki emsaller, ikincisi arz talep dengesi ve satın alma gücü. Örneğin 10 üretim var da 20 tane talep varsa bu fiyat yükselir, 10 tane üretim var da 5 tane talep varsa da bu düşer. Yani bu yüzyıllardır süren bir arz talep kanunu. Ama bir de satın alma gücü ve özellikle konuta özel de krediler.

thumbs_b_c_ba5386da430743675eb24029a108bae0

KONUT KREDİSİ FAİZLİ VE GERİ ÖDEMELER

Mesela bu ay ona dikkat etmişsinizdir. Yüzde 300'e yakın yüzde 278'di yanılmıyorsam; kredili alım olmuş yani bu ayınki göstergelerinde gösterilen. Dolayısıyla bizim piyasalarımızda bu çok belirleyici ama hala oranlar yüksek yani enflasyona göre düşük kalsa da satın alma gücüne göre yüksek. Mesela 500 bin lira kredi aldığınız takdirde 10 yıl geri ödemeli baktığınız zaman 2.89'dan aylık 15 bin liraya yakın ödeme oluyor. Bugün 500 bin lira bir konut alımında hiçbir işi görmezken 15 bin lira yüksek bir rakam. Bunu 10'la çarptığınız zaman yani 5 milyon alacak olsanız 150 bin lira. Şimdi başka bir yerden geliriniz yoksa bunu ödemeniz mümkün değil. Bu çok yüksek bir rakam enflasyona göre düşük olmasına rağmen. Dolayısıyla burada bir hala bir karmaşıklık, bir kaotik durum devam ediyor.

thumbs_b_c_dec4efe2b43608dee810365fa30d94c2

UYDU KENTLERLE İLGİLİ SON DURUM

Uydu kentler her zaman genele göre biraz daha çağdaş, oturmuş yerlerdir. Konut ne kadar yatırım derseniz o tartışılır bir noktaya geldi. Nasrettin Hoca'nın hesabı herkesin haklı olduğu bir yerdeyiz. Kiracı artışı alamıyor istediği maaşında, yaşam standardında, işte esnafsa iş durumunda... Mülk sahibi de başka yatırım araçlarıyla baktığı zaman ben bir para bağladım bunun karşılığını almak istiyorum diyor. Dolayısıyla Nasrettin Hoca'nın hesabı herkesin haklı olduğu bir durumda. Ama bunun özellikle lüks konut ayağında kiracılar bunu istismar ediyor. Örnek vereyim 2 milyon dolara bir yer satılıyor, içinde kiracı varsa ben diyor şu kadar para almadan çıkmam diyor.

thumbs_b_c_e078a7ff48f27eb15e2efee409921e67

EV ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

Birincisi nakdi olanlar alım için geç kalmasınlar. Çünkü bir taraftan maliyetler yükselirken bir taraftan reelde uzun zamandır, yanlış hatırlamıyorsam 2022'nin Eylül ayından beri düşüş var, reel anlamda yani nominal anlamda düşmüyor. Çünkü Türkiye'de bir enflasyon var ve o enflasyonla baktığınız zaman TL bazında hep yükseliyor fiyatlar. Dolayısıyla nakit veya nakde yakın pozisyonda olanlar yani az kredi kullanacak olanlar bu fırsatı değerlendirsin. Diğerleri de bu fırsatı görseler de yüksek borçlanarak girmek ne kadar doğru artık onu kendi takdirlerine bırakıyorum.

Ancak yüzde 70 - 80 elinizde bir para varsa kalan yüzde 15 - 20 için alınır. O çok büyük rakamlar değil ama bunun eskiden hatırlarsınız yüzde 75 kredi kullanıyordunuz yüzde 25'ten borçlanarak giriyordunuz, 10 yıl 15 yılda ödeme yapabiliyordunuz, artık o kalmadı.

thumbs_b_c_f3605d60fff19a49c585f09f97361e4c

ANADOLU'DA HANGİ ŞEHİRLER ÖNE ÇIKIYOR?

Bu her bölgede farklılık gösterebilir ama İstanbul'a yakın çevrede köprüler, yollar ve makro projeler anlamında değerlendirdiğiniz zaman Çanakkale öne çıkıyor, Sakarya öne çıkıyor, İznik öne çıkıyor yani bunlar benim gözlemlediğim ama tabii bu çok büyük bir pencere, hepsini benim incelemem mümkün değil, bunlar benim dikkatimi çekenler.

Ama şunu söyleyeyim imkanı olanlar konut alacaklarına arsa arazi alıp da doğru güvenecekleri aracılardan, danışmanlardan daha kazanç elde edeceklerini düşünüyorum ben"

Yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
gayrimenkul konut fiyatları emlak satılık ev
En Çok Okunan Haberler
31 Mart'tan eser yok! Bir parti büyük sürpriz yaptı

31 Mart'tan eser yok! Bir parti büyük sürpriz yaptı

İki oranın ortalaması alınacak! Asgari ücrette AK Parti'nin formülü belli oldu: En düşük emekli maaşı için de harekete geçildi

İki oranın ortalaması alınacak! Asgari ücrette AK Parti'nin formülü belli oldu: En düşük emekli maaşı için de harekete geçildi

Sadece o araçlarda... ÖTV'siz araç teklifi için 'satış' detayı

Sadece o araçlarda... ÖTV'siz araç teklifi için 'satış' detayı

Annesini hayata döndürmeye çalışan doktorları darbetti! Annesi hayatını kaybetti kendi gözaltına alındı

Annesini hayata döndürmeye çalışan doktorları darbetti! Annesi hayatını kaybetti kendi gözaltına alındı

Ne İstanbul ne Ankara ne İzmir... Konut için o ili işaret etti

Ne İstanbul ne Ankara ne İzmir... Konut için o ili işaret etti

Değeri düşmesin diye 60 bin TL'ye yaptırıyorlar! Talep arttı

Değeri düşmesin diye 60 bin TL'ye yaptırıyorlar! Talep arttı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev indirimler burada

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev indirimler burada

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.