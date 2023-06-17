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Ne İstanbul ne İzmir! Türkiye’nin değer haritası o tarih sonrasında değişti: Yüzde 172’ye kadar ulaştı…

17.06.2023 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem felaketi Türkiye’de değer artışı haritasını değiştirdi. Kira ve satılık konut fiyatları bakımından en fazla değerlenen listeye Karadeniz bölgesinden 5 şehir birden listeye girdi. İstanbullunun yakınlıktan dolayı tercihi olan Kırklareli ve Edirne ise ilk sıralarda yer aldı. En düşük kira artışı Adana’da gözlemlenirken, kiralık konut fiyatı ortalaması düşük olan il 4 bin 476 TL ile Düzce oldu.

Ne İstanbul ne İzmir! Türkiye’nin değer haritası o tarih sonrasında değişti: Yüzde 172’ye kadar ulaştı…

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta yaşanan deprem Türkiye'nin değer artışı haritasını değiştirdi. Bugüne kadar ağırlıkla değer artışında Ege ve Akdeniz şehirleri önde giderken, büyük felaket sonrası deprem riski düşük olan iller yükselişe geçti.
Ekonomi Gazetesi’nden Leyla İlhan’ın haberine göre, listede son bir yılda yüzde 172’lik değer artışıyla Kırklareli ilk sırada yer alırken, Edirne yüzde 160 artışla ikinci sırada yer aldı. Özellikle İstanbulluların yoğun ilgisi nedeniyle Kırklareli’nde ortalama satılık konut fiyatları 1 milyon 849 bin TL, Edirne’de 2 milyon 51 bin TL oldu.

Depremden etkilenen Hatay’da yüzde 157’lik değer artışıyla 3’üncü sırada yer alırken, Hatay’ı sırasıyla yüzde 146’lık artışla Kırıkkale ve yüzde 145’lik artışla Malatya izledi.

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LİSTENİN YARISI KARADENİZ’DEN

Listenin kalan yarısını ise Karadeniz Bölgesi’nden sırasıyla Zonguldak, Karabük, Rize, Kastamonu ve Sinop doldurdu. Depremden en az etkilenecek bölgelerin başında gösterilen Karadeniz şehirleri, özellikle Marmara bölgesinde yaşayan yöre halkı başta olmak üzere, birçok yerden ilgi görmeye başladı. Taleple birlikte birçok şehirde satılık konut stoklarının azaldığı dikkat çekiyor.

KİRA ARTIŞINDA DEPREM KENTLERİ ÖNDE

Mayıs ayında azalan stok nedeniyle Türkiye’de son bir yılda kiralık konutlarda en fazla yükselme yüzde 249’luk artışla deprem illeri Hatay ve Malatya’da oldu. Hatay ve Malatya’yı yüzde 230’luk artışla Kahramanmaraş takip etti.

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GAZİANTEP LİSTE SONUNDA

Satılık konutta en düşük yükseliş Gaziantep'te oldu. İlde yıllık artış yüzde 66 olarak gerçekleşirken, Gaziantep’te ortalama satılık konut fiyatı 1 milyon 89 bin TL’ye ulaştı. Gaziantep’i yüzde 70’lik artışla yine depremden etkilenen bir bölge olan Kilis takip etti. Aydın, yüzde 76’lık artış ile en az değer artışı olan üçüncü kent oldu.

EN DÜŞÜK KİRA ARTIŞI ADANA’DA

Deprem bölgesine yakın ve çok göç alan bir il olmasına rağmen kritik bir artış gözlemlenmeyen Adana, yüzde 44 ile kiralık konut değerlerinde en az yükselme yaşayan il oldu. Adana’yı yüzde 55’lik artışla Muğla ve yüzde 68’lik artışla Antalya takip ediyor.

Sıralanan iller arasında kiralık konut fiyatı ortalaması en yüksek olan il 23 bin 189 TL ile Muğla olurken, Düzce 4 bin 476 TL ile en düşük ortalama ile son sırada yer aldı.

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MUĞLA VE ANTALYA’DA 3 AY YÜKSEK, SONRA…

Yaz dönemine girilmesiyle birlikte Muğla ve Antalya gibi turistik illerde aylık ortalama kira değeri değişimi yükselişe geçerken, kiralık stokları azalma gösterdi. Önümüzdeki üç ay boyunca bu bölgelerdeki kira değer değişiminin daha yüksek seviyelerde gözlemlenebileceğini belirtilirken, yıllık değer değişim oranının diğer illere göre bir nebze düşük kalacağı öngörülüyor.


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