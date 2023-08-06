Nişantaşı'ndaki evin kirasını öğrenmek için aradılar, duyunca şoke oldular: "Keşke öğrenmez olaydık"

Yüksek ev kiraları gündemdeki yerini korurken, sosyal medyada paylaşılan bir video görüntüsü olay oldu. İstanbul'un en pahalı semtleri arasında yer alan Nişantaşı'nda bir evin fiyatları duyanları şoke etti. Sahibinden ilana koyulan bir dairenin fiyatını merak eden 2 kişi ilandaki numarayı aradı.

"KEŞKE ÖĞRENMEZ OLAYDIK"

Ev sahibine ulaşan vatandaşlar, duydukları fiyat karşısında, "Keşke öğrenmez olaydık" notuyla sosyal medyadan paylaştılar.

AYLIK KİRASI 90 BİN TL

Ev sahibi yeni bina olan, kombili, asansörlü 170 metrekare brüt alanlı kiralık dairenin 90 bin lira kirası olduğunu söyledi.