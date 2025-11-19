FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak

O ildeki konut ve kira fiyatları ciddi oranda düştü: Türkiye'nin en uygun şehri

Konut ve kira fiyatları her zaman vatandaşın yakından takip ettiği veriler olarak öne çıkıyor. Dövizdeki hareketlenmeler, krediler ev fiyatlarına hemen tesir ediyor. Bu faktörlerden biri de Suriyeli sığınmacılar oldu. Gönüllü dönüşün artmasıyla beraber bir ilimizde hem ev fiyatları hem de kira fiyatları düştü. Düşüşlerin ardından kentteki emlakçılar, "Türkiye'nin en uygun şehri" değerlendirmesini yaptı.

O ildeki konut ve kira fiyatları ciddi oranda düştü: Türkiye'nin en uygun şehri
Ufuk Dağ

Kilis'te yaşayan Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönüllü dönüşleri, kira ve konut fiyatlarını düşürdü. Emlakçılar, Türkiye'nin en uygun konut ve kira fiyatlarının şu anda Kilis'te olduğunu belirtti.

O ildeki konut ve kira fiyatları ciddi oranda düştü: Türkiye nin en uygun şehri 1

"TÜRKİYE'NİN EN UYGUN ŞEHRİ"

Kilis'te emlakçılık yapan Mehmet Özdemir, "Suriyeli sığınmacıların gönüllü dönüşleri kira fiyatlarını düşürdü. Şu an Kilis, daire fiyatlarında Türkiye'nin en uygun şehri" dedi.

Suriyelilerin yoğun yaşadığı semtlerde fiyat düşüşünün daha fazla hissedildiğini belirten Emlakçı Abdurrahman Özbay, "Beşyüzevler, Karataş ve Ahmet Rasim bölgelerinin bu düşüşten en çok etkilenen semtler oldu'' dedi.

O ildeki konut ve kira fiyatları ciddi oranda düştü: Türkiye nin en uygun şehri 2

"SON DÖNEMDE CİDDİ DÜŞÜŞ VAR"

Bir diğer emlakçı Mehmet Kavuşturan ise dönüşlerin yeniden artmaya başladığını dile getirdi. Kavuşturan, "Suriyeli sığınmacıların dönüşleri arttı, okullar kapandıktan sonra bu artışın devam edeceğini düşünüyoruz. Ev fiyatları bir dönem yükselmişti ancak son dönemde ciddi bir düşüş yaşandı. Kilis, Türkiye'nin en ucuz şehri olma yolunda ilerliyor" şeklinde konuştu.

O ildeki konut ve kira fiyatları ciddi oranda düştü: Türkiye nin en uygun şehri 3

"5 BİN LİRADAN BAŞLIYOR"

Kavuşturan, kentteki güncel kira ve satış fiyatlarına ilişkin bilgi vererek, "Stüdyo daire kiraları 5 binden başlıyor, 7-8 bin TL'ye kadar çıkıyor. Şehir merkezinde kombili 3+1 bir daire 1 milyon 100 bin - 1 milyon 300 bin TL bandında, Yeni Beşevler bölgesinde 3+1 daireler 2 buçuk milyon ile 4 milyon TL arasında değişiyor" dedi.

O ildeki konut ve kira fiyatları ciddi oranda düştü: Türkiye nin en uygun şehri 4

Kavuşturan, "Geçtiğimiz günlerde 45 yıllık, 2 odalı eski bir daireyi 320 bin TL'ye sattık. Sobalı, avlulu ortalama bir ev 500-600 bin TL bandında, kombili güzel daireler ise 800 bin TL ile 1,5 milyon TL arasında bulunabiliyor" diye konuştu.

O ildeki konut ve kira fiyatları ciddi oranda düştü: Türkiye nin en uygun şehri 5

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
HAKMAR soruşturmasında yeni gelişme: İddianame tamamlandıHAKMAR soruşturmasında yeni gelişme: İddianame tamamlandı
Son dönemde vakalar arttı! Taksicilerin en büyük sorunu olduSon dönemde vakalar arttı! Taksicilerin en büyük sorunu oldu

Anahtar Kelimeler:
Kilis Kira konut suriyeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı!

Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı!

Moskova'da İHA alarmı! 2 havalimanı kapatıldı

Moskova'da İHA alarmı! 2 havalimanı kapatıldı

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.