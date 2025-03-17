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'O parayı ceplerine indiriyorlar' Devletin verdiği bir buçuk milyonluk destek ihtiyacı olmayanlara gidiyor

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
17.03.2025 15:05
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Türkiye deprem konusunda acı bir maziye sahip. Yeni hatırlara sahip olmamamız için ise bir dizi çalışmalar yürütülüyor. Kentsel dönüşüm de bunlardan biri. Ancak İstanbul'daki 1,5 milyon liralık destek bazı fırsatçılar için kazanç kapısı oldu. Vatandaş ise haklarının yenildiği için isyan etti.

'O parayı ceplerine indiriyorlar' Devletin verdiği bir buçuk milyonluk destek ihtiyacı olmayanlara gidiyor

İstanbul'un değişmeyen gündemi deprem. Deprem denilince de akla ilk sağlam olmayan yapılar geliyor. Devlet kentsel dönüşümde riskli yapıların yenilenmesi için 1 buçuk milyon liralık bir destek sağladı. Ancak ortaya atılan iddialar 'bu kadar da olmaz' dedirtti. Bazı kişilerin bu desteği amacı dışında kullandığı tespit edildi.

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İSTANBUL'DA KULLANILMAYA DEVAM EDİYOR

Kentsel dönüşüm destekleriyle birlikte İstanbul'da çok sayıda bina yenilenmeye başladı. Ancak iddialara göre bazı fırsatçılar bu desteklerden kazanç sağladı.

HEM ANLAŞIYORLAR HEM BAŞVURUYORLAR

EKOL TV'de yer alan habere göre bu imkan bazılarınca suistimal ediliyor. İddiaya göre müteahhitle kat karşılığı anlaşanlar da bu desteklere başvuruyor. Yani kimileri evine tek kuruş dahi harcamadan bu desteğe başvurarak aldığı parayı kendi kazancına dönüştürüyor.

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"BU KAMPANYADAN FAYDALANAMAZLAR"

TÜGEM Başkan Yardımcısı Sühran Aras kampanyayla ilgili bilgi vererek, "Burada 700 bin TL hibe 700 bin TL kredi 100 bin TL de taşınma için ödenek sağlanıyor. Yani toplamda her gayrimenkul sahibine 1 buçuk milyon liralık bir imkan sağlanıyor. Eğer siz bir müteahhitle anlaşıp gayrimenkulünüzü kat karşılığı veriyorsanız böyle bir kampanyadan faydalanamazsınız" ifadelerini kullandı.

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VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Konuyla ilgili mikrofon uzatılan bazı vatandaşlar ise bu paraları kendi çıkarları için kullananlara tepki gösterdi. Bir vatandaş, "Normalde bir müteahhit zaten onlardan para almadan yaptığı için o parayı ceplerine indiriyor oluyorlar. Bu da biraz devleti zor durumda bırakmaya giriyor. Yani iyi niyeti suiistimal diyelim" derken başka bir vatandaş ise, "Bunlar senin benim hakkıma giriyorlar. Tabii ki doğru değil ama insan çiğ süt emmiş diye boşuna demiyorlar" ifadelerini kullandı.

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Bu anket 11 saat 3 dakika sonra sonlanacaktır.
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Öte yandan TÜGEM Başkan Yardımcısı Sühran Aras bunu yapanlara Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca bir ceza uygulanacağını vurguladı.

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İstanbul gayrimenkul Kentsel dönüşüm Kentsel dönüşüm kredi desteği
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