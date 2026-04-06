'Ödemiyorum' diyemezsiniz! 'Öldürmeye kadar gidiyor' Sebebi inanılır gibi değil

Kiracının oturduğu evde tadilat gerekmesi durumunda masrafları kimin ödeyeceği problem oluyor. Ev sahibi, konutu kiracının kullanmasından dolayı masrafı da kiracının ödemesi gerektiğini söylerken; kiracı da mülk sahibinin masrafları karşılaması gerektiğini belirtiyor.

Çivi çakmaktan, evde sigara içmeye kadar her şeye karışan ev sahiplerinin yanı sıra hiçbir şeye karışmam verdiğim gibi geri alırım diye ev sahipleri de bulunuyor. Günlük kullanımı engelleyen sorunların tadilatında en büyük sorun masrafları kimin karşılayacağı oluyor. Bazı ev sahipleri geride durup masrafları karşılamak istemese de bazı ev sahipleri kirada düşerek masrafı karşılıyor.



“ÖLDÜRMEYE KADAR GİDİYOR”

ATV Haber’e konuşan bazı vatandaşlar ise ev sahibine sormadan hiçbir şey yapamadıklarını, izin almadan hiçbir şey yapamadıklarını kaydetti. Bir vatandaş, tadilat masraflarında yaşananları şu sözlerle anlattı:



“Bazı tadilatlar oluyor ki ne ev sahibinin ne de kiracının suçu var. Yani örneğin, su akıyor tavanda bir çökme söz konusu. Yukarıda komşunun ya da aşağıdaki komşunun bunu yapması gerekiyor. İnsanlar anlaşamıyor, evden çıkmalara kadar gidebiliyor bu durum. Hatta tadilat sebebi ile vurmalara, insanları öldürmeye kadar gidebiliyor.”

MASRAFLARI KİM KARŞILAMALI?

Avukat Zeynel Akdağ, kanunlarda hangi durumlarda ev sahibinin masrafları karşılaması gerektiğini anlattı. Akdağ, parke çizilmesi, ampul değişimi gibi küçük sorunların masraflarını kiracını karşılaması gerektiğini belirterek; su sızması, dış cephe arızası gibi sorunlarda ev sahibinin masrafları karşılaması gerektiğinin altını çizdi.