'Ödemiyorum' diyemezsiniz! 'Öldürmeye kadar gidiyor' Sebebi inanılır gibi değil

Ev sahipleri ile kiracılar arasında konut tadilat masrafları sorun teşkil ediyor. Ev sahipleri tadilat masraflarının kiracının karşılaması gerektiğini düşünürken kiracılar da bunun tam tersinin olması gerektiğini belirtiyor. Peki tadilat masraflarını kim karşılamalı? Avukat Zeynel Akdağ, kiracı ile ev sahibi arasında oluşan bu problemi kanunen yanıtladı. İşte detaylar…

'Ödemiyorum' diyemezsiniz! 'Öldürmeye kadar gidiyor' Sebebi inanılır gibi değil
Rümeysa Ezgi Sivritepe

Kiracının oturduğu evde tadilat gerekmesi durumunda masrafları kimin ödeyeceği problem oluyor. Ev sahibi, konutu kiracının kullanmasından dolayı masrafı da kiracının ödemesi gerektiğini söylerken; kiracı da mülk sahibinin masrafları karşılaması gerektiğini belirtiyor.

Ödemiyorum diyemezsiniz! Öldürmeye kadar gidiyor Sebebi inanılır gibi değil 1

Çivi çakmaktan, evde sigara içmeye kadar her şeye karışan ev sahiplerinin yanı sıra hiçbir şeye karışmam verdiğim gibi geri alırım diye ev sahipleri de bulunuyor. Günlük kullanımı engelleyen sorunların tadilatında en büyük sorun masrafları kimin karşılayacağı oluyor. Bazı ev sahipleri geride durup masrafları karşılamak istemese de bazı ev sahipleri kirada düşerek masrafı karşılıyor.
Ödemiyorum diyemezsiniz! Öldürmeye kadar gidiyor Sebebi inanılır gibi değil 2

“ÖLDÜRMEYE KADAR GİDİYOR”

ATV Haber’e konuşan bazı vatandaşlar ise ev sahibine sormadan hiçbir şey yapamadıklarını, izin almadan hiçbir şey yapamadıklarını kaydetti. Bir vatandaş, tadilat masraflarında yaşananları şu sözlerle anlattı:
Ödemiyorum diyemezsiniz! Öldürmeye kadar gidiyor Sebebi inanılır gibi değil 3

“Bazı tadilatlar oluyor ki ne ev sahibinin ne de kiracının suçu var. Yani örneğin, su akıyor tavanda bir çökme söz konusu. Yukarıda komşunun ya da aşağıdaki komşunun bunu yapması gerekiyor. İnsanlar anlaşamıyor, evden çıkmalara kadar gidebiliyor bu durum. Hatta tadilat sebebi ile vurmalara, insanları öldürmeye kadar gidebiliyor.”

Ödemiyorum diyemezsiniz! Öldürmeye kadar gidiyor Sebebi inanılır gibi değil 4

MASRAFLARI KİM KARŞILAMALI?

Avukat Zeynel Akdağ, kanunlarda hangi durumlarda ev sahibinin masrafları karşılaması gerektiğini anlattı. Akdağ, parke çizilmesi, ampul değişimi gibi küçük sorunların masraflarını kiracını karşılaması gerektiğini belirterek; su sızması, dış cephe arızası gibi sorunlarda ev sahibinin masrafları karşılaması gerektiğinin altını çizdi.

Ne yani? Kiracı sular kesikken çeşmeyi açık unutup evi su bastığında masrafı evsahibi mi üstlenecek. Böyle bir genelleme olabilir mi? Masraftan kim sorumluysa bedelini de o ödeyecek. Pencereyi açık bırak, hava akımından çarpınca kırılan camı evsahibi ödesin diye bekle. Yahut tersini düşünürsek 1000 yıllık mutfak dolabı 2 tabak koyunca çöksün, kiracıyı sorumlu tut. Böyle birşey olabilir mi? Olay bazında değerlendirilir, kimin kabahatiyse cezasını çeker. İyi ki kirada evim yok da böyle ahkam kesebiliyorum.
Mantık , Evi kiraladığı andan itibaren ev kiracınındır,evi bulduğu gibi bırakmalıdır .otur yıllarca boz ev sahibi yenilesin.güzel iş ,kiracının üstüne yapın evi kurtulun derim :-)
asansör arizasi masrafını kim karşılamali
