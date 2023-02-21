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Önce kiraları arttırdılar, şimdi de ‘yok pahasına’ almak istiyorlar! Avcılar, Yeşilköy ve Tuzla’da da yapılmıştı: Deprem sonrası şikayetler arttı…

21.02.2023 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremin ardından on binlerce ev yıkılırken, birçoğu da ağır hasarlı olarak acil yıkım için bekliyor. Evlerini kaybeden vatandaşlar için Tüm türkiye seferber olurken bölgeden gelen haber ‘bu kadarı pes artık’ dedirtti. Emlak fırsatçıları yeniden yapılaşma öncesi kamulaştırma beklentisi ile ‘yok pahasına’ arsaları almak için harekete geçti. Uzmanlar, "Böyle bir dönemde gayrimenkul alım-satım konusunda acele edilmemeli" dedi.

Önce kiraları arttırdılar, şimdi de ‘yok pahasına’ almak istiyorlar! Avcılar, Yeşilköy ve Tuzla’da da yapılmıştı: Deprem sonrası şikayetler arttı…

Kahramanmaraş ve bölge 11 ilde yaşanan yıkıcı depremlerin ardından bir yandan yaralar sarılmaya çalışılırken diğer yandan fırsatçılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Malatya, Adıyaman ve Hatay’ın köylerine giderek hayvanlarına bakamayacak durumdaki besicilerin hayvanlarını yok pahasına almak isteyen fırsatçı tüccarlardan sonra şimdi de emlak fırsatçılarından şikayetler gelmeye başladı. Bölgenin 3-4 ay sonrasında yeniden inşasına başlanması öngörülürken, bazı fırsatçıların özellikle kamulaştırma öncesinde arsa gibi gayrimenkulleri ‘yok pahasına’ almak istediği belirlendi.

DEĞERİNİN ÇOK DAHA ALTINDA FİYATA SATIN ALMAK İSTİYORLAR

Dünya Gazetesi’nin haberine göre uzmanlar, travma sürecinde sağlıklı karar verilmesinin zor olduğuna dikkat çekerek, bu dönemde özellikle gayrimenkul alım-satım kararı verilmemesi uyarısında bulunuyor. Depremin yarattığı psikolojik etkiden dolayı insanların ortamdan uzaklaşmak isteyerek mülklerini elden çıkarabildiğini belirten Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) ve İTO Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan, bu noktada da fırsatçıların devreye girip çok ucuz fiyatlar verdiğini belirtti.

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“Bunun örneklerini Gölcük depremi sonrasında Avcılar’da, Kadıköy’de, Tuzla’da yaşadık. Mülkler ‘yok pahasına’ satıldı” diyen Akdoğan, şu anda bölgede münferit yaşanan bu durumun zamanla büyük alım gruplarına dönüşebileceği uyarısı yapıyor. Afetler sonrasında insanların panikle hareket ettiği için bu dönemlerde fırsatçıların ortaya çıktığını vurgulayan Emlak ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran da gayrimenkulleri değerinin çok altında fiyatlarla almaya çalışan grupların olacağını söyledi.

İSTANBUL ÖRNEĞİ

Başaran, bölgeden “mülkümü satmalı mıyım” tarzında telefonlar aldığını da ekledi. Başaran, “Bu dönemlerde önce dedikodu çıkarılır, sonra fırsatçılar bu mülkleri çok ucuza alır. Aradan 6 ay, 1 yıl geçince de ucuza kapattıkları bu evleri, mülkleri çok ciddi paralara satarlar” diye konuştu.

Mert Başaran, 1999 Marmara depremi sonrasında benzer durumun Avcılar, Yeşilköy gibi bölgelerde yaşandığına işaret etti. Yaraların sarılmasıyla bölgede konut talebinin artacağını ifade eden Başaran, “Yeniden inşa ile birlikte birçok yer kamulaştırılacak. Dolayısıyla bölge insanının mülkünü fırsatçılara kaptırmaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Bu dönemde mülk satışı kararı vermenin doğru olmayacağını dile getiren Hakan Akdoğan, “Böyle dönemlerde bekleyip sağlıklı bir analiz yaptıktan sonra alım-satım kararı vermek en doğrusu” dedi.

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“TOPRAKLARINIZI MÜLKÜNÜZÜ SATMAYIN”

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, yaşanılan büyük felaket nedeniyle şartların zorlaştığını söyledi. Savaş, “Geçici olarak memleketinden ayrılmak zorunda kalan hemşerilerimizin dönmeleri için uygun şartları sağlamak boynumuzun borcu. Unutmayalım bu ayrılış geçici, o yüzden toprağımıza mülkümüze sahip çıkalım. Topraklarınızı, malınızı, mülkünüzü satmayın. Bizlere miras kalan bu topraklar bizi bu şehrin geleceğinde söz sahibi yapmaya devam ettirecek. Bizim köklerimiz bu şehirde, asla bu şehri terk etmeyeceğiz. Atatürk'ün emaneti şehrimizi yeniden Türkiye’nin göz bebeği yapacağız. Hatay’ı yeniden ayağa kaldıracağız” dedi.


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