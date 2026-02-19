‘Para kazandım’ demek isteyenler dikkat: ‘Kaybettirdi’ deyip 2027’yi işaret etti

2025’te yükselişi ile dikkat çeken altın fiyatları bu yıl da yükselişini sürdürdü. 8 bin TL’yi gören gram altın ardından geri çekilmeler ile alıcısına fırsat tanıdı. Gram altının 5 haneli rakamları göreceği konuşulurken bazı uzman isimler 2026’nın riskli olduğunu da kaydediyor.

Öte yandan altın almak yerine konut almayı düşünenler de var. Yatırım amacı ile konut almak isteyenler ise altının bu yılki kazancının ne kadar olacağını ve hangi tercihin daha mantıklı olacağını takip ediyor.



KONUT ALINMALI MI?

Ekonomist Muhammet Bayram, CNNTÜRK ekranlarında yatırım yapacaklar için önemli değerlendirmelerde bulundu. Bayram, ihtiyaç dahilinde ise konut almanın kesinlikle gerektiğini belirtip, “Kredi faizleri bir hayli yüksek. Yüzde 3,6'lık bir kredi faiz oranı var şu anda konutta. Tabii bunun geri ödemesi de bir hayli fazla oluyor. Yani vatandaş şu anda 5 milyon liralık bir ev kredi çekse toplamda 10 yıl geri ödeme 120 ay vadede aylık 136.000 liralık bir ödemesi var. Bugün yüksek görünebilir, daha sonra düşebilir ama şimdi bugünden yüksek faiz ödemenin de bir maliyeti var” dedi.

“KONUT KAYBETTİRDİ”

Faizlerin hızlı yükseldiği dönemde evini arabasını satarak tüm parasını faize yatıranların faizden elde ettikleri gelir ile aynı evi zar zor alabildiklerini söyleyen Bayram, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Ocak ayında reel düşüş devam etti. Baktığımızda %27'lik bir artış var ama reelde %30'luk bir yıllık enflasyonumuz olduğu için reel olarak konut kaybettirdi. Enflasyondan daha yüksek para kazanmıyorsak para kazanmış saymıyoruz kendimizi. O yüzden konut yatırım için alınacaksa eğer nakit paramız varsa evet alınabilir. Ama nakit paramız yoksa krediyle alacaksak krediyle almanın zamanı değil. Çünkü hızlı bir şekilde düşüş trendine girdik. Beklemek daha doğru ve bunun da fiyatlara yansıdığını görüyoruz”



MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Merkez Bankası’nın ilerleyen süreçte faiz indiriminde nasıl bir pozisyon alacağına ilişkin ise Bayram, şunları söyledi:

“Trend başladı ama geç düşmeye devam edecek. Şubat ayı enflasyon yüksek çıkması bekleniyor. Bundan dolayı da bu dönem faiz indirimi düşük olabilir. Eğer acil bir ihtiyaç yoksa böyle devam etmeli.

Yatırımcıya bakacak olursak Türkiye'nin önüne geçmesi sorun şu: Boş ev sorunu. Ben ev aldım yatırım yapıyorum ama boş tutuyorum evi. Kiraya da vermiyorum. Bu kira fiyatlarını artırmaya başladı.

Şimdi bakın TÜİK yeni ev kiracılara ilişkin bir istatistik yayınlamaya başladı. Şu anda konut kiralarında ve ev fiyattan artış yok. Özellikle araçlar da aynı şekilde araç fiyatlarının artış yok. Şimdi vatandaş burada seçimini iyi yapmalı. Vatandaş illa ev almak istiyorsa eğer nakit parası varsa bence gidip müteahitle pazarlık yapmalı”



“SUYUNU ÇEKTİ”

Vatandaşın enflasyon ortamında biriken parasını harcadığının altını çizen Bayram, “Yani parasını yetiremedi. Ya kredi kartına gitti ya ihtiyaç kredisine gitti. O yüzden ev alınacak paralar da suyunu çekti. Burada servet etkisi oluşturan unsurlarla birlikte işte faizden para kazanan, altından para kazanan, ticaretten kısmen de para kazananlar ev almaya meyilli olabilirler. Ben bu sene değil de gelecek sene, sene ortasından sonra ev konut piyasasına biraz daha fazla açılma bekliyorum” sözlerini kullandı.



2027 YILINI İŞARET ETTİ

Son olarak Bayram, cümlelerini şu şekilde tamamladı:

“O yüzden burada vatandaş hani ev alacaksa, nakit parası varsa ev almanın zamanı kredi faizleri yüksek. Zaten burada konut kredisine istediği şekilde erişim yok. O yüzden hani alınacaksa 2027 yılı ortalarına doğru alınması krediyle beraber daha mantıklı.