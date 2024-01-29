Penthouse nedir, penthouse ne anlama gelir? Penthose daire özellikleri nelerdir?

Güzel, ferah ve birçok avantaja sahip konutlarda oturmak çok sayıda kişinin hayallerinden biridir. Kendilerine yeni bir yaşam alanı arayan kişiler, emlak ilanlarına bakarak istedikleri özelliklere sahip ev bulmaya çalışmaktadır. Bu emlak ilanlarının bazılarında penthouse denilen bir daire kavramı karşımıza çıkmaktadır. İngilizce olan bu kavramın Türkçe karşılığı çatı katı manasına gelmektedir.

Penthouse nedir, penthouse ne anlama gelir?

Penthouse sözcüğü İngilizce bir kelime olarak karşımıza çıkar. Son dönemlerde konut sektöründe bu kelimeye yaygın olarak rastlanılmaktadır. Mana yönünden çatı olarak karşımıza çıkan bu sözcük, özellikle binaların en üst katında bulunan daireleri belirtmek için kullanılmaktadır. Çatı katı adından da belli olduğu üzere binaların en üst bölümünde yer alan ve diğer dairelerden bağımsız olarak ayrı bir ev havası veren yapılardır. Bu yapılar, özellikle lüks ev mimari tasarımlarında penthouse ev olarak da geçmektedir.

Penthouse daire nedir?

Emlak alanında görülen mimari yeniliklerle birlikte hayatımıza konutlarla ilgili birçok farklı terim girmiştir. Penthouse terimi de bu terimlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Çoğunlukla lüks olarak tasarlanmış binaların, rezidansların veya otellerin en üst katında bulunan daire tipi, penthouse daire olarak tabir edilmektedir. Bu lüks dairelere ilk defa 1920’li senelerde New York bölgesinde rastlanılmıştır. Çatı katı olarak da bilinen bu daireler binaların en üst bölümünü oluşturduğu gibi kimi yapılar da ara kat olarak inşa edilmektedir.

Penthouse dairelerin özellikleri nelerdir?

Penthouse olarak tanımlanan ve çatı katında bulunan dairelerin en belirgin niteliklerinden biri lüks ve gösterişli bir havaya sahip olmasıdır. Ayrıca bu daireler klasik çatı katlarına nazaran özel bir konut görünümündedir. Penthouse dairelerin özellikleri ise genel olarak şu şekildedir:

Geniş ve ferah bir alana sahip olması

Yüksek tavanları sayesinde diğer dairelerden ayrı bir ev görünümüne sahip olması

Dikkat çekici, özel tasarım olan eşyalara ve büyük pencerelere sahip olması

Özel asansör, parmak izi veya şifre ile giriş gibi teknolojik özelliklerin var olması

İç mekân tasarımının diğer dairelere nazaran lüks olması





