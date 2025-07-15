Piyasalar faiz indirimine kilitlendi! Uzmanlar açık açık uyardı: 'Fiyatlar yükselir'

Temmuz itibarıyka konut kredisi tarafında bir hareketlenme gözlemleniyor. 2025'te konut kredilerinde faiz oranları yüzde 2,49 ile 2,79 aralığına kadar gerileyeceğinde ev sahibi olmak isteyenler de kredi çekmeye başladı. 24 Temmuz'da Merkez Bankası'nın politika faizini düşürmesi bekleniyor.

YÜZDE 10 AZALTIYOR!

HaberGlobal'in haberine göre, hem talebi hem de fiyatları aynı anda yükseltebilirken, sınırlı konut arzı yatırımcılar için hem fırsatlar hem de riskler barındıran bir tabloyu ortaya koyuyor. Sektör temsilcilerine göre faizlerde yaşanacak her bir puanlık düşüş, kredi taksitlerini yaklaşık yüzde 10 azaltıyor.



FİYATLAR YÜKSELECEK Mİ?

Gayrimenkul Uzmanı Şerif Nadi Varlı, Türkiye'de konut alımının krediye dayandığını ifade ederek, faizlerin düşmesi ile beraber alımların hızlandığını kaydetti. Arzın talebi karşılamadığını aktaran Varlı, "Bu dengesizlik fiyatları yukarı taşır" ifadelerini kullandı.



EN BÜYÜK SORUN: ARZ YETERSİZLİĞİ

Faiz oranlarının düşmesi ile beraber kredi maliyetlerinin azalacağını kaydeden Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp, "Mevcut piyasa koşullarında en büyük sorunlardan biri arz yetersizliği. İnşaat maliyetlerinin artması, mevzuat süreçlerindeki belirsizlik ve düşen kârlılık oranları yeni konut üretimini sınırlıyor" dedi.



Merkezi bölgelerde fiyat artışının hızlanabileceğini aktaran Alp, faiz indirimi ile artacak satışların orta vadede fiyatları ciddi şekilde yukarı çekeceğini vurguladı. Alp, sözlerini şu şekilde noktaladı:



"Arzın daraldığı, talebin patlama potansiyeli taşıdığı bu süreç, gayrimenkul yatırımcıları için dikkatle analiz edilmesi gereken bir dönem”