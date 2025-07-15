FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak

Piyasalar faiz indirimine kilitlendi! Uzmanlar açık açık uyardı: 'Fiyatlar yükselir'

Konut sahibi olmak isteyenler Merkez Bankası'nın 24 Temmuz'daki faiz kararına kilitlendi. Ekonomistler faiz indirimine kesin gözüyle bakarken ev sahibi olmak isteyenler heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Uzmanlar ise sektörde arz yetersizliğinden dolayı fiyatların yükselebileceğini aktarıyor. Bundan dolayı faiz indirimi emlak sektöründe fiyatların katlanmasına neden olabilecekken uzmanlardan uyarılar da geldi. İşte detaylar...

Piyasalar faiz indirimine kilitlendi! Uzmanlar açık açık uyardı: 'Fiyatlar yükselir'
Ezgi Sivritepe

Temmuz itibarıyka konut kredisi tarafında bir hareketlenme gözlemleniyor. 2025'te konut kredilerinde faiz oranları yüzde 2,49 ile 2,79 aralığına kadar gerileyeceğinde ev sahibi olmak isteyenler de kredi çekmeye başladı. 24 Temmuz'da Merkez Bankası'nın politika faizini düşürmesi bekleniyor.

Piyasalar faiz indirimine kilitlendi! Uzmanlar açık açık uyardı: Fiyatlar yükselir 1

YÜZDE 10 AZALTIYOR!

HaberGlobal'in haberine göre, hem talebi hem de fiyatları aynı anda yükseltebilirken, sınırlı konut arzı yatırımcılar için hem fırsatlar hem de riskler barındıran bir tabloyu ortaya koyuyor. Sektör temsilcilerine göre faizlerde yaşanacak her bir puanlık düşüş, kredi taksitlerini yaklaşık yüzde 10 azaltıyor.

Piyasalar faiz indirimine kilitlendi! Uzmanlar açık açık uyardı: Fiyatlar yükselir 2

FİYATLAR YÜKSELECEK Mİ?

Gayrimenkul Uzmanı Şerif Nadi Varlı, Türkiye'de konut alımının krediye dayandığını ifade ederek, faizlerin düşmesi ile beraber alımların hızlandığını kaydetti. Arzın talebi karşılamadığını aktaran Varlı, "Bu dengesizlik fiyatları yukarı taşır" ifadelerini kullandı.
Piyasalar faiz indirimine kilitlendi! Uzmanlar açık açık uyardı: Fiyatlar yükselir 3

EN BÜYÜK SORUN: ARZ YETERSİZLİĞİ

Faiz oranlarının düşmesi ile beraber kredi maliyetlerinin azalacağını kaydeden Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp, "Mevcut piyasa koşullarında en büyük sorunlardan biri arz yetersizliği. İnşaat maliyetlerinin artması, mevzuat süreçlerindeki belirsizlik ve düşen kârlılık oranları yeni konut üretimini sınırlıyor" dedi.
Piyasalar faiz indirimine kilitlendi! Uzmanlar açık açık uyardı: Fiyatlar yükselir 4

Merkezi bölgelerde fiyat artışının hızlanabileceğini aktaran Alp, faiz indirimi ile artacak satışların orta vadede fiyatları ciddi şekilde yukarı çekeceğini vurguladı. Alp, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Arzın daraldığı, talebin patlama potansiyeli taşıdığı bu süreç, gayrimenkul yatırımcıları için dikkatle analiz edilmesi gereken bir dönem”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dev bankalardan yıl sonu altın tahmini geldi!Dev bankalardan yıl sonu altın tahmini geldi!
Bakan Ömer Bolat Gürcistan'a ziyarette bulunacak!Bakan Ömer Bolat Gürcistan'a ziyarette bulunacak!

Anahtar Kelimeler:
emlak ev almak ev fiyatları konut ev almak için doğru zaman mı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
sizce arz az mı . istanbulda o kadar boş daire varmış. o zaman neden boş fiyat için aksine arz fazlası var her yetde
En Çok Okunan Haberler
Sosyal medya fenomenine silahlı saldırı! Hayatını kaybetti, kızları tedavi altında

Sosyal medya fenomenine silahlı saldırı! Hayatını kaybetti, kızları tedavi altında

F.Bahçe, PSG ile takas için görüşüyor...

F.Bahçe, PSG ile takas için görüşüyor...

Altın alacaklara tavsiye 'Yılların sarrafı olarak...'

Altın alacaklara tavsiye 'Yılların sarrafı olarak...'

Dev bankalardan yıl sonu altın tahmini geldi!

Dev bankalardan yıl sonu altın tahmini geldi!

Karpuzları yere atıp parçalamışlardı: Çiftçilere rekor ceza gündemde

Karpuzları yere atıp parçalamışlardı: Çiftçilere rekor ceza gündemde

Piyasalar faiz indirimine kilitlendi! Uzmanlar açık açık uyardı

Piyasalar faiz indirimine kilitlendi! Uzmanlar açık açık uyardı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.