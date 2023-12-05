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Pusuya yatıp asgari ücret zammını bekliyorlar: Ev sahiplerinin ‘maaş’ kurnazlığı: İlanları birer birer geri çekiyorlar

05.12.2023 11:55 | Son Güncelleme:
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Konut satışları durma noktasına gelmişken bir yeni gelişme de kiralık evlerde yaşandı. Emekli maaşı ve asgari ücrete yapılacak zamları bekleyen ev sahipleri, kiralık ev ilanlarını birer birer geri çekmeye başladı. Emlakçılar, ev sahiplerinin Şubat ayını beklediğini dile getirdi.

Pusuya yatıp asgari ücret zammını bekliyorlar: Ev sahiplerinin ‘maaş’ kurnazlığı: İlanları birer birer geri çekiyorlar

Şubat ayında hesaplara yatması beklenen emekli ve asgari ücret zamları bazı ev sahiplerini harekete geçirdi. Bu nedenle kiralık ilanında olan evlerin sistemden çekildiği iddia edildi. Yayından kaldırılan ilanların ise zamlar sonrası, yani şubat ayında tekrar girileceği belirtildi.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, İstanbul’da emlak işiyle uğraşan Murat Gözüpek, “‘Şimdilik bekleyelim, Şubat ayında ilana çıkarız’diyen müşterilerimiz var.
Beylikdüzü’nde geçen hafta 10 bin liradan ilana çıkılan daireyi, ev sahibi talebiyle geri çektik. Aynı ilanı zamlar sonrası yani şubat ayında 18 bin liradan koyulacak şekilde anlaştık. Yine Bahçeşehir’de 22 bin liralık bir daire ilanı şubat ayı başında 35 bin liraya geri ilana girilecek” dedi.

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VATANDAŞ KİRALIK EV ARIYOR

Sadece konut sektöründe değil, her zam döneminde fırsatçılığın hortladığını söyleyen Gözüpek “Son 3 yıldır bu alışkanlık hâline geldi. Asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam yapılmadan 1 ay önce konut, otomobil ve gıda fiyatları yükseltiliyor. Geçen temmuz ayında da kiralık konut ilanlarının fiyatlarını yükselttiler. Vatandaşın cebine zam girmeden çıkıyor. Devlet buna müdahale etmeli. Boş daireler denetlensin. Bizim de işlerimiz kesildi. Fiyatların artacağını bilen vatandaşlar da ev bulma telaşına düştü. Ancak kiralık evler ilandan çekiliyor. Konut alımları zaten durmuştu, şimdi kiralıklarda da yaprak kımıldamıyor” diye konuştu.

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İSTANBUL’DA TAŞINMANIN MALİYETİ 60 BİN LİRAYA DAYANDI

İstanbul Bahçeşehir’de emlak danışmanlığı yapan Ece Eyüboğlu da konut satışlarının en kötü dönemini yaşadığını belirterek şunları kaydetti:

“Bankalar konut kredisi vermiyor. Ev alamayan kiralamaya yönelmişti. Ocak-haziran döneminde kiralık konut talebi de arzı da iyi seviyedeydi. Ancak son 3 aydır hareket azaldı. Ev sahipleri kiralık konut fiyatlarını düşüme taraftarı değil. Fiyatlarda vatandaşa yüksek kaçıyor. Bu nedenle işler azaldı. 2024 yılını bekleyenler var. Asgari ücret zammı ve emekli maaşlarının artması ile piyasada hareketlenme yaşanacaktır. Çünkü bugün İstanbul’da bir ev taşımak; nakliye, kira, depozito, emlakçı komisyonu derken 50-60 bin lirayı buluyor.”

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ARABULUCU DEVREYE GİRDİ, DAVALAR AZALDI

Piyasadaki köpüğün erimesi ev sahibi ve kiracılar arasında yaşanan zam davalarını da azalttı. Ara buluculuk yapan Avukat Sema Solmaz “Ara buluculuk davaları genel olarak olumlu sonuçlanıyor. Kira fiyatlarının düşüşe geçmesi ile ev sahipleri insafa gelmeye başladı. Ayrıca yüzde 25’lik kira zam sınırı önümüzdeki temmuz ayında bitecek. Bakanlık koridorlarında bu iddia var” dedi.

Kira zam davalarının genel olarak enflasyon rakamı ile uzlaşmaya varıldığını söyleyen Solmaz “Yüzde 25 zam sınırı var evet ama açılan davalarda evde oturma süresi ve emsal değerler dikkate alınıyor. Ev sahipleri kiracıların lehine olan bu davaların uzamaması için orta yolda anlaşmaya varıyor. Genel olarak zam oranları enflasyon ile doğru orantılı gidiyor” ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
kira fiyatları
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