Rezidans nedir, özellikleri nelerdir? Rezidans ile daire arasındaki fark

Pek çok kişi için bir evin içerisinde konforlu ve rahat bir şekilde yaşamak son derece önemli bir konudur. Konut alanında birçok farklı özelliği ve avantajı ile öne çıkan çeşitli daire tipleri bulunmaktadır. Rezidans da bu daire tipleri arasında bulunmakla birlikte bir daireden daha fazlasıdır. Bünyesinde barındırdığı teknolojik nitelikler sayesinde günümüzde çok sayıda kişi tarafından tercih edilmektedir.

Rezidans nedir?

Rezidans sözcüğü Fransızcadan dilimize girmiş sözcüklerden biridir. Bu noktada rezidans ne demek konusu karşımıza çıkabilmektedir. Gerek mimari tasarımı gerekse teknolojik özelliklere sahip olan, Amerikan tarzı mutfakları bünyesinde barındıran, haftanın her günü ve her saati güvenlik hizmetleri sunan, sosyal imkânlara sahip konutlar, rezidans olarak tanımlanmaktadır. Eski zamanlarda bu tür lüks yapılarda yalnızca elçiler, devlette görev alan bireyler otururken günümüzde ise sanatçılardan iş insanlarına kadar birçok farklı kişi oturmaktadır.

Rezidans özellikleri nelerdir?

Rezidans denilen konutlar, insanlara birçok farklı avantaj sunmaktadır. Konut içerisinde; sonradan alınmasına gerek duyulmayan beyaz eşyalar, hem güvenlik hem de sosyal konularda sunulan birçok imkânlar bulunmaktadır. Bu tür konutlar bir nevi kişilere otel hizmeti sunmaktadır. Lüks bir otelde kişilere sunulan tüm olanaklar bu evler için de geçerlidir. Rezidansları farklı kılan birçok önemli unsur vardır. Rezidans özellikleri genel olarak şu şekildedir:

7/24 güvenlik önlemlerinin olması

Yüzme havuzu, spor salonu, otopark gibi imkânların var olması

Akıllı bina sistemi özelliğine sahip olması

Ses yalıtım niteliğinin bulunması

Şehir merkez noktasında ya da merkeze yakın bir konumda olması

Mutfak bölümündeki beyaz eşyaların hazır olması

Kuaför, spa, kuru temizleme, teknik servis, resepsiyon gibi hizmetlerin sunulması

Rezidans ile daire arasındaki fark nedir?

Rezidans daire tiplerinin sunduğu en temel olanaklardan biri otel konforundaki hizmetlerdir. Rezidansların özellikleri klasik dairelerden epey farklıdır. Rezidanslar insanlara konforlu bir yaşam alanı sunmakla birlikte yüksek güvenlik önlemlerine sahiptir. Bu tür daireler çoğunlukla binaların en üst katlarında olsa da daha alçak katlarda da olabilmektedir. Rezidans ile daire arasındaki fark ise çok belirgindir. Rezidanslar yüksek yaşam standartlarında imkânlar sunduğu için klasik dairelerden farklıdır.





