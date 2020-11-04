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Riskleri doğru yöneten Peker GYO 9 aylık bilançoda rekor kâr açıkladı

EMLAK HABERLERİ  | 04.11.2020 16:04 | Son Güncelleme

Türk gayrimenkul sektörünün yurtdışındaki bayrak taşıyıcısı Peker GYO, yurtiçi ve yurtdışındaki büyüme stratejisinin meyvelerini dokuz aylık bilanço döneminde toplamayı bildi. 2020 yılının 9 aylık döneminde 93,6 milyon TL’lik kâr rakamına imza atan şirket, yurtiçinde ve yurtdışında yeni yatırımlara hazırlanıyor.

Riskleri doğru yöneten Peker GYO 9 aylık bilançoda rekor kâr açıkladı

Türkiye’de olduğu gibi yurtdışında da gerçekleştirdiği yenilikçi ve insan hayatına dokunan projelerle dikkatleri üzerine çeken Peker GYO, 2020 yılının dokuz aylık döneminde 93,6 milyon TL’lik rekor kâr açıkladı. Dokuz aylık döneme ilişkin finansal gerçekleşmeleri değerlendiren Peker GYO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker, Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecine rağmen oldukça verimli ve risklerin doğru yönetildiği bir mali dönemi daha geride bıraktıklarına dikkat çekerek, “Kur hareketleri bilançomuzda hiçbir sıkıntıya yol açmadı. Tam aksine yurtdışında önemli işlere imza atan bir Türk şirketi olarak, yatırımlarımızı çeşitlendirmemizin avantajlarını yaşıyoruz” diye konuştu.

YAKIN DÖNEMDE SÜRPRİZLERİMİZ OLACAK

Hasan Peker şöyle devam etti: “Bugün Türk gayrimenkul sektörünün yurtdışındaki bayrak taşıyıcısı olarak faaliyet gösteren Peker Holding çatısı altındaki Peker GYO, bu süreçte dengeli finansal yapısı sayesinde önemli bir kâr rakamına imza attı. Bugüne kadar yurtdışında 30’a yakın projeye imza attık. Başarımızın temelinde, yurtiçinde olduğu gibi yurtdışında da hayata geçirdiğimiz her yatırımımızda önceliği doğaya, insana ve çevreye vermemiz yatıyor. Bu kapsamda yurtdışında proje geliştiren bir Türk yatırımcısı olarak, üzerimizdeki sorumluluğun bilincindeyiz. Önümüzdeki dönemde yeni yatırımlarımızı devreye almaya başlayacağız. Bu anlamda büyük sürprizlerimiz olacak.”

“Bugüne kadar Anthill Residence, Ataköy Nef 22, Sultan Makamı Çengelköy ve Bomonti Business Center gibi projelere imza atan Peker Holding, son olarak Almanya’nın Düsseldorf kentindeki iki ayrı projeyle gündeme gelmiş, her iki proje de Alman basınında geniş yer bulmuştu. Gayrimenkul sektörü açısından özellikle Avrupa’nın müthiş bir yatırım potansiyeli barındırdığını söyleyen Hasan Peker, “Sadece Peker Holding olarak bizler, bugüne kadar Almanya ve İngiltere’de toplam 20’ye yakın projeye ‘Made in Turkey’ imzası attık” diye konuştu.

SPK’nın yurtdışı gayrimenkul yatırımlarıyla ilgili son tebliğini de değerlendiren Hasan Peker, GYO’ların yurtdışı yatırımlarının önünün açıldığına dikkat çekerek “Artık GYO’lar, Almanya ve İngiltere’deki firmalar gibi ucuz ve uzun vadeli finansman imkânlarından faydalanabilecek. Bu gelişme, rekabet açısından son derece önemli bir gelişme” diye konuştu.

Bu tebliğ ile GYO’ların artık çok kârlı işler yapabileceğinin altını çizen Hasan Peker, düşük özsermaye ve ucuz - uzun vadeli kredi kaldıracıyla Türk inşaat sektörünün tecrübesi birleştiğinde, önlerinin çok açık olduğunu; bu tebliğin hazırlanmasında büyük emeği geçen tüm GYODER ve SPK yetkililerini de tebrik ve takdir ettiğini söyledi.

Hasan Peker, “Gayrimenkul yatırımları uzun dönemli yatırımlardır. Bir projenin tamamlanıp bilançoya yansıması 2-4 yıl alabiliyor. Peker GYO olarak bugüne kadar yaptığımız yurtdışı yatırımların meyvelerini toplamaya başladık. Bu da bilançomuza yansıyor. Bu son tebliğ ile yurtdışı yatırımlarımız çok daha kârlı ve çok daha büyük olacak. Ciddi bir ivme yakalamış bulunuyoruz. Peker GYO olarak önümüzdeki yıllarda bilançomuza yansıyacak büyük miktardaki kârlar için hazırlıklara süratle başlamış bulunuyoruz. Yabancı firmalarla rekabet etme gücümüzün kısıtlı olduğu geçmiş yıllardaki başarımızı; bu tebliğ değişikliği ile beraber daha da büyüterek çok daha kârlı hale getireceğiz” dedi.

AVRUPA PAZARINDA BÜYÜME SÜRÜYOR

Bir yandan Avrupa’daki büyümesini sürdürürken diğer yandan da Türkiye’de yeni yatırım fırsatlarını kolladıklarına dikkat çeken Hasan Peker; özellikle markalı konut sektörü özelinde son çeyrekte yaşanan hareketliliğin umut verici olduğunu söyledi. Hasan Peker “Son 4-5 yıl Türkiye’de iş yapan gayrimenkul yatırımcıları açısından sıkıntılı geçti. Sektörümüz bunun üstüne bir de pandemi sürecinin olumsuz etkilerini yaşadı. Peker GYO olarak bizler, bu süreci finansal gücümüzün de desteğiyle, yurtdışı yatırımlarımıza ağırlık vererek başarılı bir şekilde yönetmeyi bildik” dedi.

Yurt içinde özellikle kentsel dönüşüm projelerine de çalıştıklarını belirten Hasan Peker, deprem kuşağındaki ülkemizde kentsel dönüşüm projelerinin çok önemli olduğunu belirtti.

2021 BAMBAŞKA BİR YIL OLACAK

2021’in sonuna yaklaşırken, dokuz aylık kâr rakamının önemli bir işaret olduğuna dikkat çeken Hasan Peker, “2021, bizim için bambaşka bir yıl olacak. Türk gayrimenkul sektörünün bayrağını yurtdışında da şerefle dalgalandırmaya devam edeceğiz. Yeni projeler üzerinde çalışıyoruz. Almanya, İngiltere ve Hollanda yine ana hedef pazarlarımız arasında. Bunun yanında, yurtiçinde de dünya başkenti İstanbul’a yakışır bir eser kazandırmak için çaba sarf ediyoruz” diye konuştu.

ALMANYA’DA YENİ SATIN ALMA

Öte yandan Peker GYO, önceki gün KAP’a yaptığı açıklamada portföyüne Almanya’da 500 bin Euro değerinde yeni bir taşınmaz eklendiğini duyurdu. KAP açıklamasında; Almanya'nın Vestfalya eyaletinin Recklinghausen şehrinde yer alan 417 metrekare kiralanabilir alana sahip 3 daire 1 ticari alandan oluşan ve 40 bin Euro yıllık kira geliri bulunan taşınmazın 500 bin euroya satın alındığı kaydedildi.


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