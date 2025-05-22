Ruslar sıcak denizlere indi! 40 binden fazla konut satıldı, artık amaçları çok farklı... Türkiye'de sistemlerini kurdular

Ruslar, 2025 yılında 276 konut aldı. Son 37 aydır yabancıya konut satışında birinci olan Ruslar 2020'den bu yana 40 bin konut alımını geçti. Rus vatandaşların Antalya ve Alanya’da konut almalarının nedeni Rusya-Ukrayna savaşı görülürken aynı zamanda aldıkları konutları yatırım olarak da görüyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, yatırımcı Ruslar bu konutları kendi vatandaşlarına haftalık, aylık, sezonluk kiralayarak önemli getiri sağlıyor. Son yıllarda otel fiyatlarından şikayetçi olan Ruslar çareyi ev kiralamakta buluyor.



KONUT FİYATLARI YÜKSELİYOR

Rus medyasına da yansıyan bu durum, Antalya gibi bölgelerden ev kiraladıkları, ev sahiplerinin de Rus olduğunu yazıyor. Sektör temsilcilerine göre, bu eğilim kısa vadede konut fiyatlarını ve kiraları yukarı yönlü etkilemeye devam edecek.



KENDİ ARALARINDA PAYLAŞIMLI KULLANIYORLAR

Antalya Side’de emlakçılık yapan Ayşe Duru, son dönemlerde kalıcı yerleşim için konut alımının yapılmadığını ifade ederek Rusların yatırım için konut alımı yaptıklarını aktardı. Duru, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Antalya, Alanya ve Side gibi bölgelerde konut alıp kiralıyor. Paylaşımlı sistem kullanılıyor. Bu artık bir yatırım stratejisi oldu. 'Rus’tan kirala Rus’a kirala' âdeta bir sistem oldu. Kiracı ve ev sahibi aynı ülkeden olunca iletişim rahat ilerliyor, aralarında güven ilişkisi kuruyorlar. Kanunlara göre bu yasak ama Ruslar ‘benim akrabam’ gibi kılıflarla süreci atlatıyorlar”



KİRALAMAK İÇİN EV ALIYORLAR

Emlak danışmanı Serdar Cansayan, Türkiye vatandaşlığı isteyip ev alanların olduğunu ama aynı zamanda ciddi sermaye sahiplerininin de Türkiye'den konut alımına başladığını aktardı.



Cansayan sadece tek bir dairenin alınmadığını 3-5 konut alımı yapıldığının altını çizdi ve şunları aktardı:

"Bazıları oturum için alıyor ama çoğunluğu bu evleri yüksek bedellerle kiraya verip gelir elde etmeyi hedefliyor. Mesela Alanya’da denize yakın 2+1 bir daire sezonluk kiraya verildiğinde, günde 100-150 avro getiriyor. Aylık 300-4500 lira gelir. Bunu birkaç daireyle yaptığınızda yatırım hızla geri dönüyor. Bunlar hem kendi vatandaşlarına kiralıyor, hem de yerel acentelerle çalışıyorlar”



TURİZMCİLER ŞİKÂYETÇİ

Antalya’da 20 yılı aşkın süredir turizm acentesi işleten Ali Soykan ise durumdan şikayetçi olduklarını aktardı. Bir anda onlarca dairenin kiralanmaya başladığını kaydeden Soykan, rahatsızlıklarını şu sözlerle dile getirdi:





"Turizm Bakanlığı kaydı, vergi levhası yok ama turizm geliri elde ediyor. Biz acenteler olarak vergimizi ödüyor, yasal yükümlülüğümüzü yerine getiriyoruz. Evini sezonluk kiralayanlar ise vergi vermiyor, denetime tabi değiller. Bize karşı haksız rekabet. Ruslar kendi vatandaşına sosyal medya üzerinden kiralama yapıyor. Sigorta yok, emniyet riski de büyük”