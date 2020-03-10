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Sakarya Adapazarı Korucuk kura çekilişi canlı izle: TOKİ kura sonuçları belli oluyor

EMLAK HABERLERİ  | 10.03.2020 10:02 | Son Güncelleme

Sakarya’nda bugün Adapazarı ilçesinin Korucuk mahallesindeki 445 konutluk proje için yapılacak kura çekiminde. 100 bin başvuru kotalı kuraya girenlerin hepsi çekilişle belirlenecek 445 isimden biri olmayı umut ediyor. İşte 312 adet 2+1 ve 133 adet 3+1 konut için kura çekilişi canlı yayın...

Sakarya Adapazarı Korucuk kura çekilişi canlı izle: TOKİ kura sonuçları belli oluyor

TOKİ’nin çok sayıdaki toplu konut projesi için yapılan kura çekilişlilerinden biri bugün Sakarya'da gerçekleştiriliyor. Bugün Sakarya’nın Adapazarı ilçesinin Korucuk mahallesindeki toplu konut projesine başvuran binlerce kişi kura çekilişini canlı izleyecek.

SAKARYA ADAPAZARI 445/100000 TOPLU KONUT PROJESİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

TOKİ Sakarya canlı çekiliş - Facebook (Çekiliş saati 13.00)

TOKİ Sakarya canlı çekiliş - Twitter

SAKARYA ADAPAZARI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

11.00’da başlayacak çekilişten çıkan sonuçların TOKİ’nin resmi sitesinden yayımlanması için belli bir süreye ihtiyaç duyuluyor. Yani isim listesinin yayımlanması akşamüstünü bulabilir. Asil ve yedeklerin kura ile belirlenmesi sonrası oluşturulacak isim listesi TOKİ’nin resmi sitesinde aşağıdaki bağlantı ile ulaşabileceğiniz sayfadan ilan edilecek.

TOKİ Sakarya Adapazarı Korucuk kura sonuçları sorgulama sayfası için tıklayınız (Kura saati: 11.00)

http://talep.toki.gov.tr/projeler/SakaryaAdapazari.html

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