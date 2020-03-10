Sakarya Adapazarı Korucuk kura çekilişi canlı izle: TOKİ kura sonuçları belli oluyor

TOKİ’nin çok sayıdaki toplu konut projesi için yapılan kura çekilişlilerinden biri bugün Sakarya'da gerçekleştiriliyor. Bugün Sakarya’nın Adapazarı ilçesinin Korucuk mahallesindeki toplu konut projesine başvuran binlerce kişi kura çekilişini canlı izleyecek.

SAKARYA ADAPAZARI 445/100000 TOPLU KONUT PROJESİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

TOKİ Sakarya canlı çekiliş - Facebook (Çekiliş saati 13.00)

TOKİ Sakarya canlı çekiliş - Twitter

SAKARYA ADAPAZARI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

11.00’da başlayacak çekilişten çıkan sonuçların TOKİ’nin resmi sitesinden yayımlanması için belli bir süreye ihtiyaç duyuluyor. Yani isim listesinin yayımlanması akşamüstünü bulabilir. Asil ve yedeklerin kura ile belirlenmesi sonrası oluşturulacak isim listesi TOKİ’nin resmi sitesinde aşağıdaki bağlantı ile ulaşabileceğiniz sayfadan ilan edilecek.

TOKİ Sakarya Adapazarı Korucuk kura sonuçları sorgulama sayfası için tıklayınız (Kura saati: 11.00)

http://talep.toki.gov.tr/projeler/SakaryaAdapazari.html

