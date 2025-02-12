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Satılık fiyatı değil kirası! Yanındaki 0'lar şaşırttı... İstanbul'da 1+1 kiralık dairenin fiyatını akıl almadı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
12.02.2025 12:11
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Kira fiyatlarında artış hala gündeminde. Yüksek kiralar, kiracıları endişelendirirken bir yandan rakamlarda gelinen nokta dudak uçuklatıyor. Özellikle İstanbul'da kiralar akılalmaz seviyelere gelirken 1+1 dairelerde 340 bin TL kira bile görülebiliyor. Gayrimenkul uzmanları ise bugüne kadar kiraların yüksele yüksele geldiğini ancak bundan sonra insanların bu kiraları kolayca ödeyeceklerini düşünmediklerini söyleyip "Yakında yeni problemlerle karşı karşıya kalacağız" dedi.

Satılık fiyatı değil kirası! Yanındaki 0'lar şaşırttı... İstanbul'da 1+1 kiralık dairenin fiyatını akıl almadı

İstanbul'da ev kiraları gün geçtikçe artıyor. İki çocuklu bir ailenin oturabileceği 2+1 evlerin kiraları neredeyse iki asgari ücret toplamı oldu. Hal böyle olunca ev almak şöyle dursun iyi bir semtte kira ödeyebilmek bile hayal haline geldi. Öte yandan İstanbul'da neredeyse ev fiyatına kiralar olduğu da görüldü. İşte İstanbul'da mahalle mahalle kiraların geldiği son durum...

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Ekol TV'de yer alan habere göre; gayrimenkul uzmanı Taner Kaya "Evini kiralayacak kişinin nasıl geçineceğini, nasıl yaşayacağını kesinlikle ve kesinlikle hiç düşünmüyoruz" dedi.

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340 BİN TL'YE KİRALIK 1+1 DAİRE VAR

İstanbul'da ev sahibi olmak zor, kiracı olmak daha da zor. Ev aramak artık tam bir mücadeleye dönüştü. İstanbul'un bazı semtlerinde kiralar inanılmaz seviyelere ulaştı. Öyle ki 1+1 bir daireye 340 bin TL kira isteyen dahi var.

KİRAA

İstanbul'da kira fiyatları hızla yükselmeye devam ediyor. Öyle ki bazı semtlerde kiralar dudak uçuklatıyor.

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"BÜYÜK BİR KAYGI YARATIYOR"

Mikrofon uzatılan bir vatandaş "Kirama bir anda yüzde 250 zam geldi ve ev sahibi çıkmazsan avukat gönderirim dedi. Ben de başka şansım olmadığı için mecburen bu zammı yapmak zorunda kaldım. Ama tabii bizim maaşlarımıza yüzde 250 zam gelmedi ve seneye tekrar yüzde 250 zam gelirse ben nasıl ödeyeceğim. Bu da tabii büyük bir kaygı yaratıyor" şeklinde konuştu.

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Gayrimenkul uzmanı Taner Kaya "2-3 sene önce devletimizin çıkarmış olduğu yüzde 25 kira artış sınırlamasından dolayı arz talep dengesinde oluşan olumsuz durumlardan bu noktalara geldik" dedi.

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Kira artışı sınırlamasına takılan ev sahipleri, çareyi yüksek fiyatlı ilana çıkmakta buldu. Beşiktaş, Şişli, Kadıköy ve Sarıyer kiraların en yüksek olduğu semtler arasında. İstanbul'da bir dairenin kira ücreti neredeyse taşradaki bir evi satın alacak rakama yükseldi.

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Beşiktaş'ta 340 bin lira, Üsküdar'da 180 bin lira... 1+1 evler yüz binlerce liradan ilana çıkıyor. Kiralar mahallelere göre farklılık gösteriyor.

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İŞTE İSTANBUL'DA BÖLGE BÖLGE ORTALAMA KİRALAR

Beşiktaş Gayrettepe 80 bin lira, Levazım 340 bin lira, Şişli Feriköy 36 bin lira, Fulya 205 bin lira, Sarıyer Ayazağa 55 bin lira, Maslak 155 bin lira, Kadıköy Fikirtepe 40 bin lira, Göztepe 137 bin lira, Beykoz Soğuksu 90 bin lira, Acarlar 60 bin lira.

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Özellikle merkezi noktalarda fiyatlar hızla yükseliyor. Ulaşım imkanları kiraların belirlenmesinde en büyük faktörlerden biri.

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Gayrimenkul uzmanı Taner Kaya "Şimdi oralar tamamen merkez olmuş durumda. işte ulaşım büyük bir sıkıntı. Ulaşıma yakın olan yerlerde her zaman kiralar biraz daha yukarılardadır" ifadelerini kullandı.

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"YAKINDA YENİ PROBLEMLERLE KARŞI KARŞIYA KALACAĞIZ"

Yüksek kira kadar ödenebilir kira konusunda da dikkat çeken uzmanlar uyarıyor. Kaya "Bugüne kadar yüksele yüksele geldi. Ama bugünden sonra insanların bu kiraları kolay bir şekilde ödeyeceklerini ben düşünmüyorum. Yakında yeni problemlerle karşı karşıya kalacağız diye tahmin ediyorum benim
görüşüm bu. Çünkü sürdürülebilir değil" dedi.

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