'Satış temposuna yetişemiyor' Satılan konutların ortak özelliğine işaret ettiler

Konut piyasasında satışlarda güçlü seyir sürerken üretim hızının düşmesinin fiyat artışlarını tetikleyip ev sahipliği oranını düşürdüğü belirtiliyor. Satışı olan konutların büyük kısmının ikinci elden oluştuğu ve yeni proje sayısının hızla gerilediği aktarılıyor. İnşaat sektörünün finansman, arsa ve izin süreçlerinde desteğe ihtiyacı olduğuna vurgu yapılıyor.

Hande Dağ

Konut piyasasında satışlarda güçlü seyir devam ediyor. Ancak bir yandan üretimin alarm verdiğine işaret ediliyor. Talep artışı karşısında yeni konut arzının yetersiz kalışının piyasada fiyatların kontrolsüz şekilde yükselmesine neden olduğu belirtiliyor. Bir yandan da ev sahipliği oranının düşmekte olduğu kaydediliyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; sektör temsilcileri "Bugün satılan konutların çoğu geçmişte üretilen stoklardan geliyor" uyarısında bulunup ekonomik kalkınma için üretim desteklenmeden büyümenin sürdürülemeyeceğini ifade etti. Üretim çarklarının yeniden hızlanması gerekliliğine ve bunun için de sektöre destek verilmesinin önemli olduğuna işaret ediliyor.

Sektörün destek beklediğine vurgu yapılırken bunun için müteahhitlerin düşük faizli kredi ve teşvik programlarıyla desteklenmesi gerekliliğine, arsa maliyetlerini azaltacak planlama ve kamulaştırma politikalarına, ruhsat ve izin süreçlerinin dijitalleştirilerek hızlandırılması, inşaat malzemelerinde yerli üretim kapasitesinin artırılmasına işaret ediliyor.

"ÜRETİM SATIŞ TEMPOSUNA YETİŞEMİYOR"

TÜİK verilerine göre eylül 2025’te konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 artarak 150 bin 657 adede ulaştı. Bu rakam yılın en yüksek konut satış düzeyini ifade ediyor. Fakat satışların niteliğinde dikkat çeken bir tabloya vurgu yapılıyor. Buna göre; satışların önemli bir kısmının ikinci el konutlardan oluştuğu belirtiliyor. Eylül ayında 47 bin 117 adet sıfır konut satılırken kalan 103 bin 540 adet satış ikinci el konutlardan geldi. Dolayısıyla her üç konuttan ikisi sıfır olmayan konutlardan oluştu. Uzmanlara göre bu durum, inşaat sektöründe yeni proje üretiminin yetersiz kaldığını ve üretimin satış temposuna yetişemediğini gösteriyor.

Sektör uzmanları, inşaatın yavaşlamasının istihdam üzerindeki etkisine de dikkat çekti. Türkiye’de doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 2 milyon kişinin inşaat sektöründe istihdam edildiği belirtilirken bu alanda yaşanan her durgunluğun hem işsizliği artırma riski taşıdığı hem de bütçe gelirlerini azalttığı aktarıldı. Diğer yandan yandan, inşaat sektörünün hız kesmesinin şehirlerin dönüşümünü ve yenilenmesini de geciktirdiğine vurgu yapıldı. Dolayısıyla satıştan daha çok üretime odaklanılması gerekliliğine işaret ediliyor.

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN YERİ

İnşaat sektörünün, doğrudan ve dolaylı olarak 260 alt sektörü besleyen dev bir ekonomi zincirinin merkezinde yer aldığı belirtilirken yeni konut projelerinin azalmasının, bu zincirin halkalarının tek tek zorladığına vurgu yapılıyor.

Türkiye Hazır Beton Birliğinin (THBB) eylül 2025 Hazır Beton Endeksi Raporu'nun, sektördeki durgunluğu ortaya koyduğu belirtildi. Rapora göre temmuz ayında zirveye çıkan faaliyet endeksi, ağustosta eşik değerin altına geriledi ve eylül ayında da bu seviyede yatay seyrini sürdürdü. Bu durumun, sektörün geçen yıla kıyasla daha iyi bir noktada olduğunu ancak istenen seviyeye ulaşamadığını gösterdiği kaydedildi.

"TALEP EDİLEN KONUT SAYISININ ÜRETİLEN KONUT SAYISINDAN FAZLA"

Uzmanların, 2003’ten bu yana ilk kez 'net konut dengesi'nin sıfırın altına indiğini vurguladığı belirtildi. Bunun, Türkiye’de talep edilen konut sayısının üretilen konut sayısından fazla olduğu anlamına geldiği aktarıldı. Artan nüfus ve şehirleşme hızı dikkate alındığı zaman, konut arzının talebin gerisinde kalmasında kiraların hızla yükselmesine de işaret ediliyor.

SEKTÖRÜN SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMESİ İÇİN ÖNERİLER

Uzmanların ise konut satışlarındaki artışın kısa vadede olumlu görünse de uzun vadede üretimin desteklenmemesi halinde ekonomik dengesizliklerin artmasının kaçınılmaz olduğunu değerlendirdiği belirtildi. Sektörün sürdürülebilir büyümesi için atılması önerilen adımlar arasında ise; müteahhitlere yönelik düşük faizli kredi ve teşvik programları, arsa maliyetlerini düşürecek planlama ve kamulaştırma politikaları, ruhsat ve izin süreçlerinin dijitalleştirilerek hızlandırılması, inşaat malzemelerinde yerli üretim ve rekabet artırılması, kamu ve özel sektör iş birliğiyle sosyal konut projeleri genişletilmesi yer alıyor.

