Sıfır faiz ile konut almak isteyenler için detayları açıkladı! 'Fırsatı değerlendirsinler' Hak sahibi ölse bile...

Sosyal Güvenlik Kurumu bir süredir sıfır faizli konut kredisi emeklilerin ev sahibi olmasını sağlıyor. Sıfır faizli konut kredisinden ise belirli gruplar faydalanabiliyorken bu grubun dışında kalanlar faydalanamıyor. Buna göre, sıfır faizli konut kredisinden faydalanabilen gruplar şu şekilde:



Harp veya vazife malulleri

Nakdi tazminat ve aylık bağlanması hakkında kanun hükümlerine göre maaş alanlar

Harp veya vazife malullerinin dul ve yetimleri

Görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri

5510 sayılı kanun kapsamında çalışmaya başladıkları için aylıkları kesilen maluller

684 sayılı KHK kapsamında 15 Temmuz gazileri

DUL EŞ, ÇOCUK, ANNE VEYA BABA... Sıfır faizli konut kredisinden faydalanabilecek olan vatandaşların başvuru süreçleri ise şu şekilde işliyor:



Hak sahibi yaşıyorsa SGK'ya başvurmalı, hak sahibi vefat etmişse dul eşinin başvuru yapma hakkı bulunuyor.

Dul eş hayatta değilse veya evlenmişse, yetim aylığı alan çocuklardan en az biri başvuruda bulunabilir. Çocuk da yoksa ölen kişinin anne veya babası başvuruda bulunabilir.

Başvuru yapmak isteyenler, Ziraat Bankası veya Halk Bankası şubelerine giderek işlemlerini gerçekleştirebilirler.

SIFIR FAİZLİ KREDİ İLE KONUT ALMAK...

Hak belgesi zorunluluğunun olmadının ifade eden SGK eski Başmüfettişi İsa Karakaş, "SGK, hak sahipliği bilgilerini TOKİ ile paylaştığı için başvuran kişinin uygun olup olmadığı sistem üzerinden otomatik olarak kontrol edilebilir" şeklinde konuştu.



TGRT Haber'e konuşan Karakaş, kredi geri ödemesinin SGK tarafından hak sahibinin maaşından ufak taksitler ile kesildiğini belirterek, "Sıfır faizli konut kredisi yalnızca belirli şartları sağlayan hak sahipleri için geçerli. Bu nedenle gereksiz umutlara kapılmadan, uygun olan kişilerin bu fırsatı değerlendirmesini tavsiye ederim" deyip sözlerini noktaladı.