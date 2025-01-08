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Şile'de 3,5 milyon TL'ye arsa ilanı! 'Ama gerçekten arsa güzelmiş' Tapuda şaşkına döndü

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
08.01.2025 09:42
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Dolandırıcılar vatandaşları ağına düşürmek için her geçen gün farklı bir yöntem denemeye devam ediyor. Son olarak satılık arsa ilanı üzerinden yaşanan bir dolandırıcılık ortaya çıktı. İstanbul Şile'de 3,5 milyon liraya 325 m2 satılık imarlı arsa ilanı olduğunu görünce satıcıyla iletişime geçen bir vatandaş kapora gönderdi. Ancak tapu müdürlüğüne gittiğinde şok gerçekle yüzleşti. Satıcının dolandırıcı olduğunu öğrenen vatandaş "Ama gerçekten arsa güzelmiş. Çok güzel arsaydı, kandırdı beni" dedi.

Şile'de 3,5 milyon TL'ye arsa ilanı! 'Ama gerçekten arsa güzelmiş' Tapuda şaşkına döndü

Bilecik'te yaşayan bir dolandırıcı İstanbul'daki bir arsayı sahte ilan ve sahte tapuyla satışa çıkardı. Arayanlara konum attı, gidin görün dedi, beğenenlerden de kapora topladı. O mağdurlardan biri düştüğü tuzağı anlattı.

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"TAPU MÜDÜRLÜĞÜNE GELDİM, SORDUM, ÖYLE BİR ADAM YOKMUŞ, SAHTE TAPU YAPMIŞ, DOLANDIRICIYMIŞ"

Show Haber'in haberine göre; mikrofon uzatılan bir kişi "Hemen hemen bir 10 kişi kadar geldi. Kendisi gelmiyor direkt müşteri geliyor" dedi. "Güzel arsa, beğendim" diyen mağdur vatandaş arsa alıp ev yapacaktı, kelepir bir yer bulunca fırsatı kaçırmadı, kapora yolladı ama o arsa sahibi dolandırıcı çıktı. Mağdur vatandaş "Tapu müdürlüğüne geldim sordum öyle bir adam yokmuş, sahte tapu yapmış, dolandırıcıymış yani" dedi.

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"AMA GERÇEKTEN ARSA GÜZELMİŞ YANİ"

Ahmet Güven Şile'de 3,5 milyona satılık arsa ilanını görünce hemen satıcıyla iletişime geçti. Fiyatı çok uygundu ve bir gün sonra da buraya arsaya bakmaya geldi. Güven "En azından yazın çocuklarla gelip burada oturalım, yani sakin köy gibi yer. Ben onu düşündüm ama gerçekten arsa güzelmiş yani" ifadelerini kullandı. Satıcı sadece telefonla iletişim kuruyordu, buraya gelmedi. Ahmet Güven arsayı dolaştı ve yerini çok beğendi.

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Ahmet Güven, dolandırıcının 'Arsa benim, çocuğumu evlendiriyorum, uygun fiyata veriyorum' dediğini söylerken "Ona göre güzel yer gösteriyor, milletti dolandırıyor" dedi.

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15 BİN TL GÖNDERDİ! TAM ARABASINI SATIP 70 BİN LİRA DAHA GÖNDERECEKTİ Kİ...

Satıcı 15 bin lira kapora istedi ama bununla da yetinmedi, devamı da vardı. Ahmet Güven "Kapora istedi, kapora gönderdim, hafta sonu pazar günü benden 70 bin lira daha istedi" dedi. Güven, tam arabasını satıp 70 bin lira daha gönderecekti ki... Sonrasında olanları Güven "İyi hırsızmış yani arabanı satma dedi, tapu günü çıktığı zaman sat dedi" sözleriyle anlattı.

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"SATILMADIĞINI BİLDİĞİM İÇİN KENDİLERİNİ UYARDIM"

Ahmet Güven başına geleni arsanın bitişiğinde oturanlarla karşılaşınca anladı. Bölgede oturan o vatandaş "Satılmadığını bildiğim için kendilerini uyardım" dedi.

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Ahmet Güven "Sonra telefonu komple kapattı. Şu an ulaşılamıyor" ifadelerini kullandı.

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ARSA BAŞKA BİRİNE AİT ÇIKTI, SATILIK DA DEĞİL

O arsa dolandırıcısı tekrar arandığında "Kayıtlı böyle bir numara yok" yanıtıyla karşılaşıldı. İşin sırrı çözüldü; arsa başka birine aitti, satılık da değildi. Bilecik'te oturan bir dolandırıcı, sahte tapuyla müşterileri kandırıp kapora topluyordu. Talihsiz adam soluğu Savcılıkta aldı. Mağdur adam "Çok güzel arsaydı, işte kandırdı beni" şeklinde konuştu.

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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Şile arsa arsa fiyatları
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bazen insan düşüyor böyle tuzaklara basireti kapanıyor derler ya öyle işte
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