Sınırdaş arazi sahibinin ön alım hakkı kaldırıldı

28 Ekim 2020’de kabul edilen, 04 Kasım 2020 tarihine de resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 7255 Sayılı Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanunun 20. Maddesine göre artık sınırdaş maliklerin şufa yani ön alım hakkı kaldırılmış oldu.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “6537 sayılı toprak koruma kanununda geçen 8/i maddesinde tarımsal arazilerin satılması halinde sınırdaş tarımsal arazi malikleri de ön alım hakkına sahiptir hükmü bulunuyordu. Yapılan düzenleme ile artık bu hak kaldırılmış oldu” dedi.

KÖTÜYE KULLANILDI

Kanundaki bu hüküm nedeni ile çok sayıda mağduriyet yaşandığını da ifade eden Özelmacıklı “Sınırdaş arazi sahibinin ön alım hakkı aslında tarımsal bütünlüğün korunması amacıyla düzenlenmişti. Lakin bu verilen hak kötüye kullanılarak tarım arazilerinin gerçek değerinin altında elde edilebildiği bir usul olarak kullanılmaya başlandı. Netice olarak, sınırdaş tarım arazileri için getirilen ön alım hakkı, beklenilen faydadan daha çok çiftçilerin mağduriyetlerine de neden oldu. Son düzenleme ile sınırdaş arazi sahibinin ön alım hakkını düzenleyen 5403 sayılı Kanunun 8/İ maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış oldu” dedi.