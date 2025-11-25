Son 5 gün: e-Devlet'ten kontrol edin! Cezası beli oldu, onlar muaf olacak

Emlak vergisinde son ödeme tarihi 1 Aralık! Artık sayılı günler kala e-Devlet üzerinden sorgulama yaparak borcunuzun olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Alternatif olarak bağlı bulunulan belediyenin Mali Hizmetler Birimi’ne giderek borç durumu yüz yüze de öğrenilebiliyor. Emlak vergisinin ödeme tarihini geciktirenler için ise yüzde 3,7 oranında faiz uygulanıyor.

2026'da emlak vergisinde aşırı artışların önüne geçilebilmesi için Meclis'te konu ile ilgili düzenlemenin görüşülmesi bekleniyor.

İkinci taksit ödemesinin 1 Aralık'a kadar yapılması gerektiğini hatırlatan uzmanlar, kimlerin emlak vergisinden muaf olduğunu da açıkladı.

Buna göre, emlak vergisinden muaf olanlar şu şekilde:



Hiçbir geliri olmayan ev hanımları ve işsizler

Geliri sadece SGK'dan aldıkları emekli aylığından ibaret olan emekliler

Engelliler

Gaziler

Şehitlerin dul ve yetimleri

EMEKLİ OLDUKTAN SONRA ÇALIŞMAMALARI GEREKİYOR!

Emeklilerin muafiyetten yararlanabilmesi için "çalışmama" şartı aranıyor. Emekli maaşı almasına rağmen aktif iş hayatına devam eden, ticari faaliyette bulunan emekliler bu muafiyetten yararlanamaz. Ancak iş hayatını sonlandırdıkları andan itibaren muafiyet hakları devreye girer.

Ayrıca hiç geliri olmayanların ve emeklilerin, geçen yılki mevduat faizi, temettü gibi sermaye iradı gelirlerinin toplamının 230 bin lirayı aşmaması gerekiyor.



2026'DA HAKLARI BAŞLAYACAK

Bu yıl emeklilik dilekçesini verip emekli olanlar, 2025 yılının vergisini ödemekle yükümlüdür. Bu kişiler için muafiyet hakkı 2026 yılından itibaren başlayacaktır.



EVİNİZİ KİRAYA VERİP KİRADA OTURUYORSANIZ

Muafiyet var: Sahip olduğu tek evini kiraya verip, kendisi de başka bir evde kirada oturanlar muafiyetten yararlanmaya devam eder.

Muafiyet yok: Tek evini kiraya verip, kendisi başka bir yerde kira ödemeden (örneğin lojmanda veya akrabasının yanında) oturanlar vergi ödemek zorundadır.



ESKİ SAHİBİ ÖDÜYOR

Bu yıl içinde satılan bir evin emlak vergisini, satışı yapan (eski) sahibi öder. Alıcı için vergi ödeme yükümlülüğü 2026 yılında başlar. Ancak yeni ev alanların yıl sonuna kadar ilgili belediyeye bildirim yapması şarttır. Eğer tapu tescili yılın son 3 ayında yapıldıysa, tescil tarihinden itibaren 3 ay içinde bildirim yapılabilir. Bildirimler e-Devlet üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor. Süresinde beyan vermeyenlere ceza uygulanıyor.