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Son 5 yılda 25 kat arttı! Ödemeye yetişemeyince vatandaştan istiyorlar, hükümet harekete geçti 'Sürdürülemez hale geldi'

Evini satmak veya kiraya vermek isteyenler emlakçılar ile anlaşarak çevrimiçi platformlarda satışa sunuyor. İlan verme sitelerindeki fiyatlandırmalar ise emlakçıların gündeminden düşmüyor. Son 5 yılda fiyatların 25 kat artması emlak piyasasını zorlarken durum ile ilgili yeni bir çalışmanın başladığı öğrenildi.

Son 5 yılda 25 kat arttı! Ödemeye yetişemeyince vatandaştan istiyorlar, hükümet harekete geçti 'Sürdürülemez hale geldi'
Ezgi Sivritepe

Çevrimiçi ilan sitelerinin uyguladıkları fiyatların hükümetin radarına girdi. Emlakçıları ve otomobil satıcılarını zora sokan fiyatlar son 5 yılda 25 kat yükseldi. Özellikle emlak piyasası durumundan kötü etkilenirken hükümetin bu durum ile ilgili çalışmalara başladığı öğrenildi.

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VATANDAŞTAN 3 BİN TL TALEP EDİYORLAR

Milliyet'in haberine göre, 2020 yılında emlakçılar için uyguladıkları yıllık 8 bin TL’lik online ilan verme paketi fiyatını bugün 200 bin TL seviyelerine çıkaran online platformlar, vatandaşlardan da her bir ilan karşılığı yaklaşık 3 bin TL talep ediyor.

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Evini 15 bin TL karşılığı kiraya vermek isteyen bir ev sahibi artık depozito ve kira bedelinin yanına kendisine çok gelen 3 bin TL’lik ilan ücretini de ekleyerek bunu da kiracıdan talep etmeye başladı. Bu durum ciddi mağduriyetlere neden olurken burada uygulanan fiyatlara bir tavan getirilmesine yönelik çalışmaların başladığı öğrenildi.
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TEKELLEŞME RİSKİ VAR

Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, ilan sitelerine ödenen aylık bedellerin emlakçıların ofis kira ücretlerini geçtiğini söyleyerek, “2020’de 200 ilan için 4 bin 500 TL ödenirken, bugün aynı sayıda ilan için 100 bin TL isteniyor. Yıllık paket fiyatları ise 200 bin TL civarında. Bu artık sürdürülemez hale geldi” dedi.
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TEDB tarafından Ticaret Bakanlığı ve Rekabet Kurumu’na iletilen şikâyetlerin sayısının 10 bine ulaştığını aktaran Akçam, sektördeki tekelleşme riskine karşı da uyarıda bulundu.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Kiracı emlak ilan konut
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