Son dakika | Antalya'da ev kiraları 3'e katlandı! Ara kat dairenin aylık kirası 16 bin TL

Sın dakika: Ev kiralarındaki artış dudak uçuklatıyor... 29 bin Rus ve 9 bin civarı da Ukraynalının yaşadığı Antalya'da savaşla birlikte yabancıların sayısı hızla arttı. Savaştan kaçan Ukraynalıların Antalya'ya gelmesini kullanmak isteyen fırsatçı ev sahipleri de kiralara fahiş zamlar yaptı.

ANTALYA'DA EV KİRASI AYLIK 10 BİN TL

Kentin uzak semtlerinde bile normal büyüklükteki evlerin kiraları 10 bin lirayı buluyor. Merkeze yaklaştıkça kiralar daha da artıyor.

ARA KAT EV KİRASI 16 BİN TL

Konyaaltı'ndaki binada deniz görmeyen bir ara kat dairenin kirası aylık 16 bin liraya geldi.

Birçok ev sahibi satılığa çıkardığı evlerini satmaktan vazgeçip kiraya veriyor.

KİRACILARI ÇIKARIYORLAR

Posta'da yer alan habere göre; emlak danışmanlığı yapan Serkan Şahin “5 bin liraya kiraya verdiğimiz daire şu anda 10 bin lira oldu. Yerli vatandaşa ev bulmakta zorlanıyoruz” dedi. Bazı ev sahiplerinin Rus ya da Ukraynalı kiracı bulmak için yerli kiracıları evlerden çıkarmaya çalıştığı belirtiliyor. Satılık evlerin de fiyatı katlandı. Savaştan önce 1.5 milyon lira değer biçilen evler şu an 4 milyon liraya satılıyor.

