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Yüzde 25 olan kira artış sınırı için beklenen açıklama geldi! 1 Temmuz'da bitiyordu: Süre uzatılacak...

22.04.2023 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konutlarda kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz'da sona erecek olan düzenlemeyi uzatacaklarını açıkladı.

Yüzde 25 olan kira artış sınırı için beklenen açıklama geldi! 1 Temmuz'da bitiyordu: Süre uzatılacak...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kiralık konutlardaki fiyat artışlarıyla ilgili açıklama yaptı.

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TRT Haber'e konuk olan Bakan Kurum, bu durumun talep doğrultusunda arz artırıldığı zaman dengeleneceğini ifade ederek, TOKİ'nin rolüne dikkati çekti. "Deprem riskini bertaraf etmek için ve vatandaşın konut sahibi olması için sosyal konut üretiyoruz" diyen Bakan Kurum, "Bir taraftan da aslında piyasayı dengeliyoruz. 250 bin sosyal konutla da ilk evini alacaklara kredi imkanı tanıyoruz. Bunların hepsinin arzı artırmaya yönelik çalışmalar" ifadelerini kullandı.

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KİRA ARTIŞ SINIRI DÜZENLEMESİ UZATILACAK

TBMM Genel Kurulunda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme 2022 Haziran ayında kabul edilmişti. 1 Temmuz sona erecek uygulamanın devam edip etmeyeceği merak konusuydu. Bakan Kurum bu konuya açıklık getirdi. Temmuz'dan sonra da bunu uzatacaklarını, piyasa şartlarının üzerinde bir ortalama söz konusuysa vatandaşları koruyacaklarını söyledi.

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NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 70'İN ÜZERİNE YÜKSELDİ

Kira artış oranı TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. Mart ayı enflasyon rakamları sonrasında Nisan ayı için kira artış oranının yüzde 70'in üzerine yükseldiği görüldü. Konutlarda yüzde 25 sınırı olduğu için bu oran geçerli değil ancak iş yeri kiralarını belirlemede hala 12 aylık TÜFE ortalaması baz alınıyor.


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