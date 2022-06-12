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  4. SON DAKİKA | Kira zammında 'yüzde 25' sınırı resmen yürürlükte! Bir yıl boyunca geçerli olacak

SON DAKİKA | Kira zammında 'yüzde 25' sınırı resmen yürürlükte! Bir yıl boyunca geçerli olacak

12.06.2022 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Konut kiralarındaki yüksek zamlara karşı alınan yeni karar yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeyle birlikte kira artışları yüzde 25 ile sınırlandırıldı. 1 Temmuz 2023 tarihine kadar gereçli olacak düzenlemeyle birlikte, ev sahipleri kiracıları zorla çıkaramayacak, tahliye davaları reddedilecek.

SON DAKİKA | Kira zammında 'yüzde 25' sınırı resmen yürürlükte! Bir yıl boyunca geçerli olacak

Son dakika: Kira zammını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Ev sahiplerine karşı kiracıların rahat nefes almasını sağlayacak düzenleme 11 Haziran 2022 ila 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında geçerli olacak. Yeni uygulama ile vatandaşlar TÜFE ortalamasını takip etmeyecek, 12 ay süresince zam oranı sabit olacak. Ortalama 2 bin lira olan bir evin kirasına 500 TL'den fazla zam yapılamayacak.

UZUN SÜRELİ KİRA SÖZLEŞMELERİNDE GEÇERLİ

Bu kural bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanacak. Oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersiz sayılacak.

1 TEMMUZ 2023'E KADAR SÜRECEK

Bu hüküm hâkim tarafından verilecek kararlar bakımından da uygulanacak. Düzenleme 11 Haziran 2022'den itibaren 1 Temmuz 2023'e kadar geçerli olacak.

EV SATILIRSA NE OLACAK?

Evin satılması durumunda da kiracının eski kira sözleşmesi devam edecek. Ev sahibi yüzde 25 oranında zam yapabilecek ancak fazlasını isteyemeyecek.

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TÜFE TAKİP EDİLMEYECEK

Yeni uygulama ile vatandaşlar TÜFE ortalamasını takip etmeyecek, 12 ay süresince zam oranı sabit olacak. Böylece 2 bin lira olan kira 2 bin 500 liraya, 3 bin lira olan kira 3 bin 750 liraya yükselecek.

TAHLİYE DAVALARINA RET

Kira artışlarına ilişkin düzenleme geçici olup, sadece meskenler için uygulanacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, tahliye davası açılması durumunda mahkemenin ret edeceğinin aşikâr olduğunu ifade etti.

"Yasal düzenleme karşısında bu sebebe dayalı bir tahliye kararı vereceğini sanmıyorum. Yasa hükmü mahkemeyi de bağlıyor. Ev sahibi zorla kiracı çıkaramaz" dedi.

Hükümetin, bir yandan ev sahibi diğer yandan dar gelirli kiracıların hukukunu korumak gibi iki denge arasında bir tercih yapma durumunda kaldığını belirtti.

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Bakan Bozdağ, "Bir yıl sonra eski düzen neyse ona dönülecektir. Borçlar Kanunu'ndaki hükümler aynen, cari olarak devam edecektir" dedi.

RESMİ GAZETE YAYIMLANDI

Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikte şu ifadeler yer aldı:

“Konut kiraları bakımından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ilâ 1/7/2023 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25’ini geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde 25’in altında kalması halinde değişim oranı geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. Bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersizdir. Bu fıkra hükmü, 344 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca hâkim tarafından verilecek kararlar bakımından da uygulanır.”

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Son dakika: Yeni kira düzenlemesinde detaylar belli oldu! Bakan Bozdağ detayları duyurdu: Tahliye davası açılırsa…Yeni kira düzenlemesinde detaylar belli oldu! Bakan Bozdağ detayları duyurdu: Tahliye davası açılırsa…


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hükümet kendi beceriksizliğin faturasını kalka kesmeye devam ediyor

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