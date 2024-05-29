Son dakika: Konut kredi faizi 1,29 olacak! İstanbul, İzmir dahil 16 şehirde kampanya başladı: 4 koşullu ödeme

Son dakika: Emlak Konut, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için dev bir kampanya başlatıyor. Güncel banka faiz oranları yüzde 3.19 - 4.50 bandında iken, Emlak Konut kampanyasında daha avantajlı faiz imkanları bulunacak. Konut satışlarının düşmesi ve piyasadaki durgunluk nedeniyle harekete geçen şirket, konut kredi faizlerini yüzde 1,29'a düşürüp 72 ay vade imkanı sunarak vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştıracak.

Ayrıca kampanyada ara ödemeler ve artan taksitlerle erişimin kolaylaştırılması da planlanıyor. Peşin alımlarda yüzde 20-25 indirim seçeneği sunulacak olan kampanya, Emlak Konut projelerini ve hasılat paylaşımı projelerini kapsayacak. Bu kampanya sektörde uzun süredir beklenen bir adım olarak değerlendiriliyor.

16 İLDE PROJE

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem şu bilgileri paylaştı:

“Emlak Konut ödeme sistemiyle sunduğumuz "Güvenli Yatırım, Güvenli Gelecek" kampanyamızı başlatmanın heyecanını yaşıyoruz. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki'nin destekleriyle düzenlediğimiz kampanyamız; İstanbul başta olmak üzere İzmir, Balıkesir ve Denizli'nin yer aldığı birbirinden değerli 16 projemizi kapsamaktadır.

4 AYRI ÖDEME KOŞULU

Emlak Konut ödeme sistemiyle, bankasız-kefilsiz olarak vatandaşlarımıza ev sahibi olmaları için dört ayrı ödeme koşulunu içeren kampanyamızdan sizlere bahsetmek istiyorum.

• Birinci koşulda; peşin alımlarda yüzde 25 indirim sağlıyoruz.

• İkinci koşulda; Yüzde 25 peşinat, vade farksız ara ödemeli satış koşulumuzda 6. 12. ve 24. aylarda ara ödemeler bulunuyor.

• Üçüncü koşulumuzda ise; Yarısı peşin, kalan yarısı da 1,29 vade farkıyla 24 ay sonra ödeme imkanı sunuyoruz.

• Dördüncü ve son koşulumuzda da; Yüzde 25 peşinat, 1,29 vade farkıyla 72 aylık sabit artan taksit seçenekleri olacaktır.

BAKANLIKTAN DESTEK

Kampanyamızla ilgilenen, ev sahibi olmak ve geleceğine güvenli yatırım yapmak isteyen tüm vatandaşlarımız web sitemizden, çağrı merkezimizden ayrıntılı bilgi alabilir veya satış ofislerimizi ziyaret edebilirler.

Yeni alım fırsatları sunan bu kampanyamızın vatandaşlarımız tarafından ilgiyle karşılanacağına ve sektöre yeni bir dinamizm sağlayacağına inanıyoruz. Bize inanan ve güvenen tüm paydaşlarımıza, desteklerinden dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki'ye, gayretlerinden dolayı tüm çalışma arkadaşlarıma ve ilginizden ve katılımınızdan dolayı siz değerli basın mensuplarına teşekkürlerimi sunarım. "Güvenli Yatırım, Güvenlik Gelecek" kampanyamız, hayırlı, uğurlu olsun"







