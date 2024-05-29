FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Son dakika: Konut kredi faizi 1,29 olacak! İstanbul, İzmir dahil 16 şehirde kampanya başladı: 4 koşullu ödeme

Son dakika: Konut kredi faizi 1,29 olacak! İstanbul, İzmir dahil 16 şehirde kampanya başladı: 4 koşullu ödeme

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
29.05.2024 11:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Emlak Konut, konut satışlarındaki düşüşü tersine çevirmek için yeni bir kampanya başlatmaya hazırlanıyor. Faizlerdeki yükseliş ve artan konut fiyatlarına karşın yeni kampanyada düşük faizli kredi desteği sağlanacak. Dev konut kampanyasında konut kredi faizleri yüzde 1,29’a inerek, 72 ay vade imkanı sunuyor. Kampanya İstanbul ve İzmir dahil 16 şehirde gerçerli olacak. İşte detaylar...

Son dakika: Konut kredi faizi 1,29 olacak! İstanbul, İzmir dahil 16 şehirde kampanya başladı: 4 koşullu ödeme

Son dakika: Emlak Konut, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için dev bir kampanya başlatıyor. Güncel banka faiz oranları yüzde 3.19 - 4.50 bandında iken, Emlak Konut kampanyasında daha avantajlı faiz imkanları bulunacak. Konut satışlarının düşmesi ve piyasadaki durgunluk nedeniyle harekete geçen şirket, konut kredi faizlerini yüzde 1,29'a düşürüp 72 ay vade imkanı sunarak vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştıracak.

Ayrıca kampanyada ara ödemeler ve artan taksitlerle erişimin kolaylaştırılması da planlanıyor. Peşin alımlarda yüzde 20-25 indirim seçeneği sunulacak olan kampanya, Emlak Konut projelerini ve hasılat paylaşımı projelerini kapsayacak. Bu kampanya sektörde uzun süredir beklenen bir adım olarak değerlendiriliyor.

iStock-1621458090

16 İLDE PROJE

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem şu bilgileri paylaştı:

“Emlak Konut ödeme sistemiyle sunduğumuz "Güvenli Yatırım, Güvenli Gelecek" kampanyamızı başlatmanın heyecanını yaşıyoruz. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki'nin destekleriyle düzenlediğimiz kampanyamız; İstanbul başta olmak üzere İzmir, Balıkesir ve Denizli'nin yer aldığı birbirinden değerli 16 projemizi kapsamaktadır.

4 AYRI ÖDEME KOŞULU

Emlak Konut ödeme sistemiyle, bankasız-kefilsiz olarak vatandaşlarımıza ev sahibi olmaları için dört ayrı ödeme koşulunu içeren kampanyamızdan sizlere bahsetmek istiyorum.

• Birinci koşulda; peşin alımlarda yüzde 25 indirim sağlıyoruz.
• İkinci koşulda; Yüzde 25 peşinat, vade farksız ara ödemeli satış koşulumuzda 6. 12. ve 24. aylarda ara ödemeler bulunuyor.
• Üçüncü koşulumuzda ise; Yarısı peşin, kalan yarısı da 1,29 vade farkıyla 24 ay sonra ödeme imkanı sunuyoruz.
• Dördüncü ve son koşulumuzda da; Yüzde 25 peşinat, 1,29 vade farkıyla 72 aylık sabit artan taksit seçenekleri olacaktır.

EMLAK (56)

BAKANLIKTAN DESTEK

Kampanyamızla ilgilenen, ev sahibi olmak ve geleceğine güvenli yatırım yapmak isteyen tüm vatandaşlarımız web sitemizden, çağrı merkezimizden ayrıntılı bilgi alabilir veya satış ofislerimizi ziyaret edebilirler.

Yeni alım fırsatları sunan bu kampanyamızın vatandaşlarımız tarafından ilgiyle karşılanacağına ve sektöre yeni bir dinamizm sağlayacağına inanıyoruz. Bize inanan ve güvenen tüm paydaşlarımıza, desteklerinden dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki'ye, gayretlerinden dolayı tüm çalışma arkadaşlarıma ve ilginizden ve katılımınızdan dolayı siz değerli basın mensuplarına teşekkürlerimi sunarım. "Güvenli Yatırım, Güvenlik Gelecek" kampanyamız, hayırlı, uğurlu olsun"


Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Şimşek duyurdu! Geçiş dönemi sona eriyor: "Dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz" Bakan Şimşek duyurdu! Geçiş dönemi sona eriyor: "Dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz"
Petrol fiyatlarında yükseliş eğilimi: 85 dolara yaklaştı Petrol fiyatlarında yükseliş eğilimi: 85 dolara yaklaştı
Borsa güne yükselişle başladıBorsa güne yükselişle başladı
Anahtar Kelimeler:
Konut kredisi
En Çok Okunan Haberler
Belediye başkanından çalışana cinsel saldırı! 'Siyasi kumpas' dedi...

Belediye başkanından çalışana cinsel saldırı! 'Siyasi kumpas' dedi...

Son dakika | Dördüncü gün, ikinci ölüm: Burdur'da diyalize giren hastalardan bir acı haber daha!

Son dakika | Dördüncü gün, ikinci ölüm: Burdur'da diyalize giren hastalardan bir acı haber daha!

Evi, arsası, yazlığı olanlar için son 3 gün!

Evi, arsası, yazlığı olanlar için son 3 gün!

SGK Uzmanı asgari ücrete ara zamda Temmuz tablosınu anlattı

SGK Uzmanı asgari ücrete ara zamda Temmuz tablosınu anlattı

Türk Lirası ve dolar için dikkat çeken sözler

Türk Lirası ve dolar için dikkat çeken sözler

Altın fiyatları düşerken yeni tahmin geldi

Altın fiyatları düşerken yeni tahmin geldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Gönlümüzü fetheden ünlülerin kullandığı parfümler burada!

Gönlümüzü fetheden ünlülerin kullandığı parfümler burada!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük! Kısa süreliğine fiyatı en dipte

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük! Kısa süreliğine fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.