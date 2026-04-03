Son dakika | Merakla beklenen tarih açıklandı! "İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman?" sorusu yanıt buldu

Son dakika haberi: TOKİ İstanbul kura çekilişi için beklenen açıklama geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’daki sosyal konut projeleri kapsamında yapılacak kura çekiminin tarihini duyurdu.
Bakan Kurum’un açıklamasına göre TOKİ İstanbul kura çekilişi, 25 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Kura çekimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak ve hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek.
TOKİ’nin “100 bin sosyal konut” projesi kapsamında İstanbul, en büyük paya sahip şehirlerden biri olarak öne çıkıyor. Proje çerçevesinde İstanbul’da on binlerce vatandaşın ev sahibi olması planlanıyor.
İstanbul, TOKİ projelerine en yoğun başvuru yapılan şehir oldu. Edinilen bilgilere göre başvuru sayısı 1 milyonu aşarken, kura çekilişi büyük bir heyecanla bekleniyor.
Kura sonuçları çekilişin ardından:
üzerinden sorgulanabilecek. Hak sahipleri isim listesi kamuoyu ile paylaşılacak.
Bakan Kurum, yaptığı açıklamada konutların 2 yıl içinde teslim edilmeye başlanacağını belirtti. Projenin etap etap tamamlanması planlanıyor.
Kurum ayrıca "Bugünden sonra, acil dönüşmesi gereken konutlardan başlayarak, vatandaşımıza tam 3 milyon liraya kadar dev bir destek paketi hazırlıyoruz" diyerek İstanbul'daki yeni destek paketini duyurdu.
Destek paketinin detayları da belli oldu. HaberTürk'ün aktardığına göre; kentsel dönüşümle ev ve iş yerlerini yenilemek isteyen İstanbullular, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen “İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi” İADŞP kapsamında 3 milyon TL’ye varan kentsel dönüşüm kredisinden faydalanabilecek.
Proje kapsamında İstanbul’da Dünya Bankası aracılığıyla İLK YIL ÖDEMESİZ, 180 AY VADE, 0,69 FAİZ ORANIYLA, 3 MİLYON TL’YE KADAR FİNANSMAN İMKANI sunulacak.
NOT: 4 kategoriyi birden karşılayan vatandaşlar (0,25 + 0,25 + 0,25 + (A sınıfı) 0,50= yıllık 1,25 oranında indirim alabilecek)
-Açık, devam eden icra kaydı olmamalı
-Açık, devam eden takip kaydı olmamalı
-Açık, devam eden haciz kaydı olmamalı
-Kredinin aylık taksit ödeme tutarının belgelendirilmiş hane halkı aylık gelire oranı %70 aşmamalı.