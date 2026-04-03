FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak

Son dakika | Merakla beklenen tarih açıklandı! "İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman?" sorusu yanıt buldu

Son dakika haberi: TOKİ İstanbul kura çekilişi tarihi belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un açıklamasına göre, 100 bin sosyal konut için kura çekimi 25 Nisan 2026’da yapılacak. Hak sahipleri kura ile belirlenecek.

Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: TOKİ İstanbul kura çekilişi için beklenen açıklama geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’daki sosyal konut projeleri kapsamında yapılacak kura çekiminin tarihini duyurdu.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Bakan Kurum’un açıklamasına göre TOKİ İstanbul kura çekilişi, 25 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Kura çekimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak ve hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek.

TOKİ İSTANBUL’DA KAÇ KONUT YAPILACAK?

TOKİ’nin “100 bin sosyal konut” projesi kapsamında İstanbul, en büyük paya sahip şehirlerden biri olarak öne çıkıyor. Proje çerçevesinde İstanbul’da on binlerce vatandaşın ev sahibi olması planlanıyor.

TOKİ İSTANBUL BAŞVURU SAYISI KAÇ?

İstanbul, TOKİ projelerine en yoğun başvuru yapılan şehir oldu. Edinilen bilgilere göre başvuru sayısı 1 milyonu aşarken, kura çekilişi büyük bir heyecanla bekleniyor.

TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura sonuçları çekilişin ardından:

  • TOKİ’nin resmi internet sitesi
  • e-Devlet sistemi

üzerinden sorgulanabilecek. Hak sahipleri isim listesi kamuoyu ile paylaşılacak.

TOKİ KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Bakan Kurum, yaptığı açıklamada konutların 2 yıl içinde teslim edilmeye başlanacağını belirtti. Projenin etap etap tamamlanması planlanıyor.

İSTANBUL'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM DESTEĞİ

Kurum ayrıca "Bugünden sonra, acil dönüşmesi gereken konutlardan başlayarak, vatandaşımıza tam 3 milyon liraya kadar dev bir destek paketi hazırlıyoruz" diyerek İstanbul'daki yeni destek paketini duyurdu.

Destek paketinin detayları da belli oldu. HaberTürk'ün aktardığına göre; kentsel dönüşümle ev ve iş yerlerini yenilemek isteyen İstanbullular, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen “İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi” İADŞP kapsamında 3 milyon TL’ye varan kentsel dönüşüm kredisinden faydalanabilecek.

Proje kapsamında İstanbul’da Dünya Bankası aracılığıyla İLK YIL ÖDEMESİZ, 180 AY VADE, 0,69 FAİZ ORANIYLA, 3 MİLYON TL’YE KADAR FİNANSMAN İMKANI sunulacak.

FAİZ İNDİRİM YAPILACAK GRUPLAR

  1. KATEGORİ T.C. sınırları dahilinde, kendisi ve hanehalkı bireyleri üzerinde Riskli Yapıdaki bağımsız birim haricinde tapuda kayıtlı başkaca konut bulunmayan malikler
  2. KATEGORİ Orta ve düşük gelirli (hane geliri belirli bir eşiğin altında olanlar)
  3. KATEGORİ Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, emekliler, en az %40 oranında engelli vatandaşlar veya hanehalkı reisinin bu bireylere bakmakla yükümlü olduğu haneler, hanehalkı reisi kadın olan haneler
  4. KATEGORİ A sınıfı Enerji Kimlik Belgesine sahip binalar için yıllık %0,50 B sınıfı Enerji Kimlik Belgesine sahip binalar için yıllık %0,25

NOT: 4 kategoriyi birden karşılayan vatandaşlar (0,25 + 0,25 + 0,25 + (A sınıfı) 0,50= yıllık 1,25 oranında indirim alabilecek)

KREDİ ŞARTLARI

-Açık, devam eden icra kaydı olmamalı

-Açık, devam eden takip kaydı olmamalı

-Açık, devam eden haciz kaydı olmamalı

-Kredinin aylık taksit ödeme tutarının belgelendirilmiş hane halkı aylık gelire oranı %70 aşmamalı.

Anahtar Kelimeler:
TOKİ İstanbul kura
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.