SON DAKİKA | TOKİ'den Sosyal Konut Projesi'yle ilgili flaş uyarı: Şikayetler gelmekte, dolandırıcılara dikkat!

Son dakika: TOKi'den dolandırıcılara karşı uyarı geldi. Başvuruların 4 milyona yaklaştığı Sosyal Konu Projesi'yle ilgili son günlerde şikayetler geldiğini belirten TOKİ, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı. 'Başvurunuzun ardından kurada öncelik sağlanacağı ve bunun için para gerekiyor' yönündeki beyanlara inanılmaması gerektiği konusunda vatandaşları uyaran TOKİ, bir açıklama yaptı.

TOKİ'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Son günlerde konuta erişmekte zorlanan dar gelirli vatandaşları Konut sahibi yapan idaremizin ismi kullanılarak sahtekarlık ve dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu tespit edilmiştir.

'KURADA ÖNCELİK' TUZAĞI

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 250 bin Sosyal Konut Projemiz kapsamında 'Başvurunuzun ardından kurada öncelik sağlanacağı ve bunun için para talep edildiği' yönünde dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu şikayetleri gelmektedir.

Öncelikle belirtmek isteriz ki; İdaremiz tarafından satışa sunulan konutların başvuru toplama, sözleşme imzalama, devir, teslim, tapu vb. işlemlerinin tamamı T. Halk Bankası ve T.V. Ziraat Bankası'nın yetkili şubeleri aracılığı ile yapılmakta başka bir banka şubesi ve/veya şahıs hesapları üzerinden işlem yapılmamaktadır.

"ÖN TALEP, KAPORA VB. İŞLEM YOK"

Ayrıca herhangi bir kooperatif veya dernek vasıtasıyla bir talep ya da ön talep ya da kapora vb. alınarak işlem yapılmamaktadır. Bu sebeple size telefonla veya şahsen ulaşarak kuralarda öncelik sağlayacaklarını vadeden, ödeme talep eden kişi veya kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir. Ayrıca sizinle irtibata geçerek para talebinde bulunulması durumunda savcılığa suç duyurusunda bulunması gerekmektedir."



