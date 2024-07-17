FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. SON DAKİKA: TÜİK açıkladı: Haziran ayında satılan konut sayısı belli oldu

SON DAKİKA: TÜİK açıkladı: Haziran ayında satılan konut sayısı belli oldu

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
17.07.2024 10:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayına ilişkin konut satış verilerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satış sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 azalarak 79 bin 313 oldu.

SON DAKİKA: TÜİK açıkladı: Haziran ayında satılan konut sayısı belli oldu

Son dakika: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,2 azalışla 79 bin 313'e geriledi.

Ocak-haziranda ise satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 azalarak 545 bin 74'e düştü.

İstanbul, haziranda konut satışlarında 13 bin 25 ile en yüksek paya sahip il oldu. Bu kenti 6 bin 866 konut satışıyla Ankara, 4 bin 361 ile İzmir takip etti.

Konut satışının en az olduğu iller ise 34 ile Ardahan, 40 ile Hakkari, 44 ile Tunceli ve Bayburt olarak sıralandı.

(AA)

Konut fiyatlarında reel gerileme: Oran yüzde 15'e dayandıKonut fiyatlarında reel gerileme: Oran yüzde 15'e dayandı
Anahtar Kelimeler:
konut tüik
En Çok Okunan Haberler
İş adamı iple ağaca asılı halde ölü bulundu!

İş adamı iple ağaca asılı halde ölü bulundu!

Televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı! Aileye çekiçle başlarına vurarak saldırdı: 1'i çocuk 4 ağır yaralı

Televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı! Aileye çekiçle başlarına vurarak saldırdı: 1'i çocuk 4 ağır yaralı

En düşük emekli maaşının açıklanma anına muhabirin sorusu damga vurdu!

En düşük emekli maaşının açıklanma anına muhabirin sorusu damga vurdu!

Altın fiyatları uçuşta, rekora koşuyor! Altın yatırımcıları dikkat: Uzmandan tuzak uyarısı!

Altın fiyatları uçuşta, rekora koşuyor! Altın yatırımcıları dikkat: Uzmandan tuzak uyarısı!

Emekliye zamlı maaş ödemesi!

Emekliye zamlı maaş ödemesi!

10 bin liraydı, emekliye ek zam belli oldu

10 bin liraydı, emekliye ek zam belli oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.