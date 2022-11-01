Sosyal Konut Projesi'yle ilgili Bakan Kurum'dan açıklama! Başvuran sayısını duyurdu: 2 yıl içinde teslim edeceğiz

Son dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sosyal Konut Projesi'ndeki son durumu paylaştı. Bakan Kurum projeye 1.5 ayda 8 milyon kişinin başvurduğunu açıkladı. Geçerli başvuru sayısının ise 5 Milyon 135 Bin 324 olduğunu söyleyen Bakan Kurum, genç başvuru sayısının ise 2 milyonu aştığını açıkladı. En çok başvuru ise İstanbul'dan. İşte Sosyal Konut Projesi'ndeki son durumla ilgili tüm detaylar...

İlk Evim, İlk İş Yerim” projesine başvuran kişi sayısı hakkında bilgilendirmede de bulunan Bakan Kurum, vatandaşların projeye gösterdiği ilgiye de müteşekkir olduğunu ifade etti.

“İlk Evim, İlk İş Yerim projesine 2 milyon 30 bin 277 gencimiz teveccüh gösterdi”

EN ÇOK BAŞVURU İSTANBUL'DAN

Bakan Murat Kurum, en çok başvurunun İstanbul’dan olduğunu belirttiği sosyal medya paylaşımlarının ilkinde şu ifadelere yer verdi:

“İlk Evim projemize milletimiz güvendi, inandı! 1,5 ayda 8 milyon vatandaşımız başvurdu. Geçerli başvuru sayısı 5 MİLYON 135 BİN 324! Projemize en çok da GENÇLERİMİZ ilgi gösterdi. 2 MİLYON 30 BİN 277 gencimizin başvurusu var. En çok başvuru ise İstanbul’dan.”

KURALARIN MART AYINA KADAR TAMAMLANACAĞI MÜJDESİ

Bakan Kurum, e-Devlet ve bankalar üzerinden resmî müracaat süresi tamamlanan “İlk Evim, İlk İşyerim” projesiyle ilgili kuraların ne zaman çekileceğine dair müjdeyi de yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şu şekilde duyurdu:

“Daha başvuru süreci devam ederken, geçen hafta ilk temellerimizi attık. 17 ilde 6 bine yakın konutumuz hızla yükseliyor. Kuralarımızı da bir an önce çekip, Mart ayına kadar hepsini tamamlayacağız. Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250.000 konutumuzu teslim edeceğiz.”

“TÜM VATANDAŞLARIMIZA MÜTEŞEKKİRİZ!”

Sosyal medya paylaşımında vatandaşların “İlk Evim, İlk İşyerim” projesine gösterdikleri ilgiye de teşekkür eden Bakan Kurum, mesajında şunları ifade etti:

“Projemize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza müteşekkiriz! Milletimiz için en güzelini YAPTIK, YAPIYORUZ, YAPACAĞIZ!

“İLK İŞ YERİM PROJESİNE 65 BİN 852, İLK EVİM ARSA PROJESİNE DE 707 BİN 497 BAŞVURU YAPILDI”

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise 10 bin kontenjan ayrılan “İlk İş Yerim” projesi için 65 bin 852 başvuru yapıldığı bildirildi.

Açıklamada “İlk Evim Arsa” projesine de şu ana kadar 707 bin 497 başvuru yapıldığı ve başvuruların 7 Kasım’a kadar devam edeceği ifade edildi.

