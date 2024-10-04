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  4. Sosyal medyada bir kişi 10 Bin TL'lik kira biçilen evi kayda aldı... Harabe evi görenler inanamadı

Sosyal medyada bir kişi 10 Bin TL'lik kira biçilen evi kayda aldı... Harabe evi görenler inanamadı

04.10.2024 12:46
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
04.10.2024 12:46
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İstanbul Küçükçekmece’de ev adı altında kiralanması için ilan açılan harabeyi bir şahıs kayda aldı. Evi videoya alırken espriler de yapan video sahibi yaşadığı şoku kameraya da yansıttı. Olay kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

İstanbul Küçükçekmece' de kiraya verilmeye hazırlanan ev görenleri şaşkına çevirdi. Videoyu çeken kişinin iddiasına göre ev sahibi evin ufak tefek tadilata ihtiyacı var diyor ancak görünen pek de öyle değil.

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Tavanda demirler gözüküyor, banyoya dair herhangi bir şey yok ancak ev sahibi evi kiraya vermekte ısrarcı.

10 BİN TL BEDEL BİÇİLDİ

Evi gezmeye giden bir içerik üreticisi detaylı bir video çekmesi sonucu ortaya çıkana göre 10 bin TL kira bedeli biçilen bu ev sıfatıyla sergilenen alan yaşanılamaz halde. Evin o halini gören içerik üreticisi de konuyu mizahi bir bakışla ele aldı.

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Video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece Kira ev sahibi
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