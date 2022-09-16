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Sosyal medyada gündem oldu: Ev sahiplerinden sonra şimdi de kiracılar: Evden çıkmak için hava parası istiyorlar

16.09.2022 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllık kira artışları, 1 Temmuz’dan itibaren bir yıl boyunca yüzde 25’le sınırlandırıldı. Kiracılar bunun fiiliyatta tam olarak uygulanmadığını dile getirirken, enflasyonun altında kalan kiralar için ev sahipleri soluğu mahkemede aldı. Tahliye davalarında ciddi artış yaşanırken yeni bir iddia ortaya atıldı. Kiracıların davaların 1,5 yıla kadar uzamasını fırsat bilerek evden çıkmak için ev sahiplerinden ‘hava parası’ istediği iddia edildi. Konu sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Sosyal medyada gündem oldu: Ev sahiplerinden sonra şimdi de kiracılar: Evden çıkmak için hava parası istiyorlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) kentteki konut krizine ilişkin değerlendirmesine göre ise İstanbul'daki mevcut kiracılar için kira fiyatları son bir yılda yüzde 45,48 oranında arttı. Son bir yıl içinde, mevcut kiracılar için kira fiyatları yüzde 45,48 arttı. Yeni kiralık konut ücretlerinin artış oranı ise yüzde 161,4. 1 Temmuz 2023’e kadar kira fiyatlarındaki artış oranı yüzde 25’te sabitlendi ancak, yaşanan sorunlar bitmedi. Enflasyon üstünde artan kira değerleri gerek mal sahipleri gerekse kiracıları karşı karşıya getirdi. Bu dönemde kira ve tahliye davalarında büyük artışlar yaşandı.

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BAKAN BOZDAĞ’DAN ‘ARABULUCU’ AÇIKLAMASI

Fiyat artışları nedeniyle adliyeler kira ve tahliye davaları ile dolarken, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan kira alacakları, kat mülkiyeti ve komşuluk hukuku konularıyla ilgili dün flaş bir açıklama geldi. Bozdağ, "Kira alacaklarıyla ilgili ihtilafları, kat mülkiyeti kanunundan doğan ihtilafları ve komşuluk hukukundan doğan ihtilafları arabuluculuğun konusu haline getiriyoruz" dedi.

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TAHLİYE DAVALARI NE KADAR SÜRÜYOR?

Kiracı tahliye süresi davanın işleyişine göre değişiklik gösterebiliyor. Ev sahibi ya da taşınmaz sahibi kiracı ile kiracı arasındaki tahliye davası, 3 ay ile 1,5 yıl arasında sürebiliyor. Kiracı kendi isteği ile boşaltırsa dava daha 3 ayda da tamamlanabiliyor. Mal sahibi ile kiracı arasında yaşanan anlaşmazlık ancak kiracının kira bedelini geciktirmesi durumunda iki haklı ihtar aldıktan sonra kira süresinin bitiminden 1 ay süre içinde kiracı tahliye davası açabilme hakkı hakkına sahip oluyor. Bu süreler mahkemelerin yoğunluğuna göre değişiklik gösterebiliyor.

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EVDEN ÇIKMAK İÇİN HAVA PARASI İSTİYORLAR

Tahliye davalarının 1,5 yıla kadar uzaması nedeniyle içindeki kiracıyı çıkarmak zor olduğu için ev satılamıyor. Ev sahipleri evini daha yüksek fiyata satmak isterken yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medyada, bazı kiracıların bu durumu kötüye kullandığı ve evden çıkmayı kabul etmek için hava parası istemeye başladıkları iddia edildi. Kiracıların ev sahiplerine, “Taşınma giderlerimi karşılayın”, “Burada ucuz oturuyorum, yeni yerim pahalı olacak, en az 5-6 aylık kiramı ödeyin, öyle çıkayım” dedikleri öğrenildi. Hatta bazı kiracıların satıştan oluşacak kâra ortak olmaya çalıştıkları iddialar arasında yer aldı.


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