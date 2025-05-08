"Süleyman Çetinsaya ifadeye çağrıldı" iddiası sonrası açıklama geldi! "Kesinlikle doğru değil"

İstanbul'da başta İBB olmak üzere diğer bazı ilçe belediyelerine yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li İstanbul Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlattı.

SON 10 YILIN PROJELERİ İSTENDİ

Başsavcılık, Büyükçekmece Belediyesi'nden 2015-2025 yılları arasında inşaat ruhsatı verilen tüm projelerin listesini istedi.

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İNŞAAT SEKTÖRÜ MERCEK ALTINDA

Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, yürütülen 'yolsuzluk' soruşturmasının inşaat sektörüne doğru derinleştirildiğini belirtti.

Güngör, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Şişli Belediyesi'ne yönelik soruşturmayla ilgili de dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.

"SÜLEYMAN ÇETİNSAYA İFADEYE ÇAĞRILDI" İDDİASI

Güngör, mesajında "Şişli Belediyesi’ndeki soruşturmada da Artaş Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya’nın ifadeye çağrıldığı belirtiliyor." ifadelerine yer verdi.

Güngör'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle;

İDDİALAR YALANLANDI: "KESİNLİKLE DOĞRU DEĞİL"

Öte yandan Güngör'ün bu iddialarının ardından konuyla ilgili olarak açıklama geldi. Açıklamada Çetinsaya'nın ifadeye çağrıldığı iddiası yalanlandı ve "Kesinlikle doğru değil" dendi.