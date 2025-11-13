FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak

'Talep oraya kaydı' Konut satışında yeni tablo 'Sebebi fiyat farkı'

Türkiye genelinde gerçekleşen konut satışları ocak-ekim döneminde yüzde 16,2 artışla 1 milyon 293 bin 33'e yükselip rekor kırdı. AYİDER Başkanı Hakan Şişik ekim satışlarına bakıldığında yüzde 0,5 azalma gördüklerini ama eylüle göre artış trendinin sürdüğünü söyledi. Şişik ikinci el konut satışlarının sıfır konutlara göre yüksek rakamlarda seyrettiğini, sebebinin fiyat farkı olduğunu anlattı. GAPAS Başkanı Mustafa Kemal Şahin "Talep ikinci el ve teslim aşamasındaki projelere kaymış durumda" dedi.

'Talep oraya kaydı' Konut satışında yeni tablo 'Sebebi fiyat farkı'

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) eylül ayına ilişkin konut satış istatistiklerine göre, geçen ay ülke genelinde konut satışları yıllık bazda yüzde 0,5 azalarak 164 bin 306 oldu. Ancak bu rakam yılın 10 ayının en yüksek verisi olarak kayıtlara geçti. Öte yandan ekim ayı verileriyle birlikte geçen yılın temmuz ayında başlayan ve 15 aydır süren yıllık bazdaki yükseliş serisi de sona ermiş oldu.

İlginizi Çekebilir

Konut satış rakamları belli oldu!

Konut satış rakamları belli oldu!

Uzman isim o iki tarihi işaret etti, 'Ne olursa olsun...'

Uzman isim o iki tarihi işaret etti, 'Ne olursa olsun...'

 Konut kredisi için Mert Başaran'dan tarih geldi 'Esas düşük rakamları...' Konut fiyatları ve altın için çarpıcı çıkış

Konut kredisi için Mert Başaran'dan tarih geldi 'Esas düşük rakamları...' Konut fiyatları ve altın için çarpıcı çıkış

Geçen ay konut satış sayısının en fazla olduğu iller 26 bin 305 ile İstanbul, 14 bin 681 ile Ankara ve 8 bin 678 ile İzmir olarak sıralandı. İpotekli konut satışlarındaki artış da devam etti. Ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 artan ipotekli satışların payı yüzde 14,3 olarak gerçekleşti.

Talep oraya kaydı Konut satışında yeni tablo Sebebi fiyat farkı 1

Konut satışları ocak-ekim döneminde yıllık bazda yüzde 16,2 artarak 1 milyon 293 bin 33'e yükseldi. Bu rakam tüm zamanların en yüksek ocak-ekim dönemi verisi olarak kayıtlara geçti. Bundan önceki en yüksek rakam 1 milyon 280 bin 852 adetle 2020 yılında görülmüştü. Ocak-ekim döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise yüzde 64 artarak 186 bin 20 oldu.

Sektör temsilcileri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekim ayına ve ocak-ekim dönemine ilişkin konut satışlarını değerlendirdi.

Talep oraya kaydı Konut satışında yeni tablo Sebebi fiyat farkı 2

Mynet Anket Konut Tercihleri Anketi
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
İkinci el konut almayı tercih ediyorum
Sıfır konut almak istiyorum ancak fiyatlar yüksek
Fiyat farkı nedeniyle ipotekli konut almayı düşünüyorum
Konut alımında beklemeyi tercih ediyorum
Bu anket 11 saat 38 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler

"VERİLER SEKTÖRDE GENEL İYİMSERLİĞE İŞARET EDİYOR"

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, yılın 10 ayında gerçekleşen performansın tüm zamanların zirvesi olduğunu belirterek, ekimde ise sınırlı düşüş yaşandığını aktardı.

Birinci el satışlarda düşüş yaşansa da ipoteklilerde artışın sürdüğünü dile getiren Yılmaz, "Ekim ayındaki verilerde ufak bir düşüş olsa da yılın geneli açısından rakamlar geleceğe dair sektörde genel iyimserliğe işaret ediyor. Ancak ekonomi ve istihdama katkı sağlayan birinci el konut üretim ve satışlarına yönelik iyileşmenin hızlanması gerekiyor." dedi.

Yılmaz, sıfır ve ipotekli konut satışlarının toplamdan aldığı payın artması gerektiğine işaret ederek, "Son zamanlarda kredi imkanlarındaki bir miktar iyileşmenin satışlara yansıması olduğunu da görüyoruz. Konut üretiminde kalıcı iyileşme finansman kısıtlarının kaldırılması ve kamunun planlı arsa üretimiyle özel sektörün hız ve kalite gücünün bir araya getirilmesiyle sağlanabilir." diye konuştu.

Talep oraya kaydı Konut satışında yeni tablo Sebebi fiyat farkı 3

Kısa süre önce açıklanan ve başvuruları başlayan Yüzyılın Konut Projesi'nin özellikle dar gelirli ve genç kesim için sosyal konut arzını güçlendireceğini vurgulayan Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu proje, önümüzdeki dönemlerde satış verilerini daha da olumlu seviyelere yükseltme potansiyeli taşıyor. Kiralık sosyal konut modelinin rayicin yarısına kiralama imkanı sunması, piyasalarda dengeleyici bir etki oluşturacaktır. Bu vizyoner adımın konut üretim kapasitesini artırarak sürdürülebilir ve konut erişiminde de sosyal adaleti sağlayacak dengeli bir piyasa oluşumuna da katkı sağlayacağını öngörüyoruz. Kamu ve özel sektörün el ele vererek bu vizyonu daha da ileriye taşıması, ülkemizin konut üretim kapasitesini artıracak ve vatandaşlarımız için daha erişilebilir bir konut piyasasının oluşmasını mümkün kılacaktır."

Talep oraya kaydı Konut satışında yeni tablo Sebebi fiyat farkı 4

"YIL SONUNDA ÇOK RAHAT 1,5 MİLYON KONUT SATIŞINI GEÇECEĞİZ"

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik de ekim satışlarına bakıldığında yüzde 0,5 azalma gördüklerini belirterek, ancak eylül ayına göre artış trendinin sürdüğünü söyledi.

İkinci el konut satışlarının sıfır konutlara göre yüksek rakamlarda seyrettiğini, bunun da sebebinin fiyat farkı olduğunu anlatan Şişik, kredilerdeki yüksekliğe rağmen ipotekli satışlardaki artışın sürdüğünü belirtti.

Şişik, mevduatlardaki düşüş nedeniyle mevduat yatırımcısının konuta yöneldiğini kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Özellikle büyükşehirlerde kira getirisi ve değer artışı beklentisi yatırımcıyı cezbediyor. Hükümetin başlattığı 500 bin konut projesiyle konut sektörü daha da hareketli bir sürece girecektir. Zaten bu rakam başlı başına satışların 3'te 1'i kadar konut üretimi demek. Bu proje, arz yönlü bir genişleme yaratacak. Aynı zamanda istihdam ve üretim zincirini canlandıracak. Genel rakamları okuduğumuz zaman aslında satışların belli bir düzlemde ilerlediğini görebiliyoruz. Yıl sonunda çok rahat 1,5 milyon konut satışını geçeceğiz."

Talep oraya kaydı Konut satışında yeni tablo Sebebi fiyat farkı 5

"TALEP İKİNCİ EL VE BİTMİŞ PROJELERE KAYDI"

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı Mustafa Kemal Şahin ise verilerin canlı bir piyasa izlenimi verse de bu hareketin kaynağına bakıldığında tablonun farklı olabileceğini belirterek, "Ekimde ipotekli satışlarda görülen yükseliş, faizlerin yüksek seyrettiği bir dönemde yeni kredi talebinden ziyade, daha çok geçmişte alınmış konutların borç kapatma ve tapu tescil işlemleri gibi teknik nedenlerle yapılmış satışlardan kaynaklanıyor olabilir." dedi.

Şahin, bitmiş ve teslim dönemine giren projelerin de satış istatistiklerine önemli katkı sağladığını kaydederek, "Yeni üretim konutlarda maliyet baskısı devam ederken, talep ikinci el ve teslim aşamasındaki projelere kaymış durumda. Bu da piyasada gözle görülür bir satış artışı yaratıyor ancak bu artış, üretim tarafı desteklenmediği sürece sürdürülebilir değil." diye konuştu.

Verilerin talebin hala yüksek olduğunu ancak mevcut stoktan beslendiğini gösterdiğini anlatan Şahin, piyasanın canlılığının kalıcı hale gelebilmesi için yeni üretimi teşvik eden, finansmana erişimi kolaylaştıran ve arz-talep dengesini birlikte ele alan bir konut politikasının hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Talep oraya kaydı Konut satışında yeni tablo Sebebi fiyat farkı 6

"KENTSEL DÖNÜŞÜM YENİLENMİŞ KONUTA TALEBİ ARTIRIYOR"

Algün Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün de ipotekli satışlardaki artışın sevindirici olduğunu belirterek, bu durumun kredi kullanarak ev alma potansiyelinin devam ettiğini ve şartlar uygun olduğunda belli bir kesimin harekete geçtiğini gösterdiğini söyledi.

Algün, "Yıl sonuna kadar bu şekilde yukarı yönlü rakamların devam edeceğini tahmin ediyoruz. Kentsel dönüşüm ihtiyacı da yenilenmiş konutlara talebi tetikliyor. Bundan sonra da hükümet tarafından açıklanan konut projeleriyle de inşaat sektörünün üretim tarafında da bir hareketlenme olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Talep oraya kaydı Konut satışında yeni tablo Sebebi fiyat farkı 7

"KONUT SATIŞLARI EKİMDE OLDUKÇA GÜÇLÜ BİR PERFORMANS SERGİLEDİ"

Gayrimenkul uzmanı Halit Sönmez, ekimde yılın en yüksek aylık satış verisine ulaşılmasının "sektörün güçlü dinamiklerinin bir göstergesi" olduğunu belirterek, "Ekimde yıllık bazda sınırlı bir gerileme yaşansa da toplamda 164 binin üzerinde gerçekleşen satış rakamı oldukça güçlü bir performans. Bu, yılın zorlu ekonomik koşullarına rağmen vatandaşın konuta olan ilgisinin ve güveninin devam ettiğini açık biçimde ortaya koyuyor." dedi.

Ocak-ekim döneminde 1 milyon 293 bini aşan konut satışının yüzde 16,2'lik artışa ve sektördeki canlılığın sürdüğüne işaret ettiğini vurgulayan Sönmez, şu ifadeleri kullandı:

"Bu artış, konutun barınma ihtiyacı kadar bir yatırım aracı olarak da tercih edildiğini ve gayrimenkul piyasasının uzun vadede güvenli liman olma özelliğini koruduğunu kanıtlıyor. Finansman koşullarının iyileşmesi, yeni konut üretiminin artması ve kentsel dönüşüm süreçlerinin hızlanmasıyla talebin önümüzdeki aylarda da istikrarlı şekilde devam etmesini bekliyoruz. Yılın son çeyreğinde dalgalanmalar olabiliyor ancak genel eğilim pozitif. Sektör istihdam, yan sanayi ve yatırım tarafında ekonomiye katkısını güçlendirerek sürdürecektir."Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emekli promosyonunda Kasım 2025 tablosu! İşte banka ödemeleriEmekli promosyonunda Kasım 2025 tablosu! İşte banka ödemeleri
Spot piyasada elektrik fiyatlarıSpot piyasada elektrik fiyatları

Anahtar Kelimeler:
konut satışları konut
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.