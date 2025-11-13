Konut almak isteyenler dikkat! Uzman isim o iki tarihi işaret etti, 'Ne olursa olsun...'

Ev almak isteyenler için uzman isim tarih verdi! Konut fiyatlarını değerlendiren Ekonomist Mert Başaran, 1 metrekare konutun maliyetinin arsa payı dahil olmak üzere 90 bin TL olduğunu ifade etti. Başaran, birçok yerde konut satışlarının bu maliyetin altında satıldığını kaydetti.

Başaran, geçen yıl ile şu anki konut fiyatlarını kıyas ederek şu cümleleri kurdu:



"Beylikdüzü'nde, 126 metrekare bir daire. Bunun fiyatı geçen sene 6.900.000 TL’ydi. Şu anda bu daire 6.700.000 TL’ye alıcı bulamıyor. Zaten geçen seneki fiyatı korursan, enflasyonla birlikte fiyatın düşmüş demektir. Yani aslında reel olarak zaten fiyat düşmüş"

NAKİT SIKIŞIKLIĞI OLAN KONUT SATIYOR!

İnsanların nakit sıkışıklığı yaşadığını kaydeden Başaran, ihtiyaç doğrultusunda alınan evlerin satışa çıkarıldığını kaydederek şu cümleleri kurdu:



"Bu oran oldukça yüksek. Çünkü insanlar tüketici kredilerini, kredi kartlarını ödeyemiyor. Genel bir durum olmasa da bu tablo başladı. Ellerinde iki dairesi olanlar, birini mutlaka satmaya çalışıyor"

Maddi olarak sıkışanların veya vergi yükünden kaçmak istenlerin konutlarını satmaya çalıştıklarını belirten Başaran:



" İnsanlar düşünüyor, 'Emlaktan elde ettiğim kazancı mı vergilendireyim, yoksa bankada mı değerlendireyim?' diyor. Sonuçta banka daha avantajlı görünüyor. O yüzden hem sıkışanlar hem de vergi yükünden kaçmak isteyenler satışa geçti. Bu da konut fiyatlarını aşağı çekmeye başladı"

EV ALACAKLARA TARİH VERDİ

Ev almak için en uygun tarihin ne zaman olduğu konusuna cevap veren Başaran, şu cümleleri kurdu:



"Ben Mart-Nisan’ı beklerim. Yılbaşından sonra alırım. Çünkü her sene geleneksel olarak yılın son iki ayında fiyatlar ya çok hızlı artar ya da sabit kalır. Ne olursa olsun genelde yükselir. Ama bu sene çok yükselmeyecek; yılbaşından sonra talep duracağı için fiyatlarda aşağı yönlü hareket daha hızlı başlayacaktır"

OTOMOBİL ALMAK İSTEYENLER DİKKAT!

Taşıt almak isteyen vatandaşlar için de uyarıda bulunan Başaran, sözlerini şu şekilde noktaladı:



"Açıkçası arabaların çok satıldığı kanaatinde değilim. Bir dönüşüm dönemi var. Araba fiyatları artabilir ama talep artar mı? Hayır. Çünkü şu an tüm bayiler, araba firmaları herkese sürekli mesaj atıyor: 'Aman gelin şu modelimizi deneyin' Ama kimse gitmiyor. Gerçekten gitmiyor"