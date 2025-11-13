FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak

Konut almak isteyenler dikkat! Uzman isim o iki tarihi işaret etti, 'Ne olursa olsun...'

Konut veya otomobil almak isteyenler piyasanın son durumunu inceliyor. Konut veya otomobil almak isteyenler ne zaman almaları gerektiğini araştırıyor. Ekonomist Bayram Başaran, ev ve otomobil almak isteyenler için önemli açıklamalarda bulundu. Başaran, ev sahibi olmak isteyenler için tarih verdi. İşte detaylar...

Konut almak isteyenler dikkat! Uzman isim o iki tarihi işaret etti, 'Ne olursa olsun...'
Ezgi Sivritepe

Ev almak isteyenler için uzman isim tarih verdi! Konut fiyatlarını değerlendiren Ekonomist Mert Başaran, 1 metrekare konutun maliyetinin arsa payı dahil olmak üzere 90 bin TL olduğunu ifade etti. Başaran, birçok yerde konut satışlarının bu maliyetin altında satıldığını kaydetti.

Konut almak isteyenler dikkat! Uzman isim o iki tarihi işaret etti, Ne olursa olsun... 1

Başaran, geçen yıl ile şu anki konut fiyatlarını kıyas ederek şu cümleleri kurdu:

"Beylikdüzü'nde, 126 metrekare bir daire. Bunun fiyatı geçen sene 6.900.000 TL’ydi. Şu anda bu daire 6.700.000 TL’ye alıcı bulamıyor. Zaten geçen seneki fiyatı korursan, enflasyonla birlikte fiyatın düşmüş demektir. Yani aslında reel olarak zaten fiyat düşmüş"

Konut almak isteyenler dikkat! Uzman isim o iki tarihi işaret etti, Ne olursa olsun... 2

NAKİT SIKIŞIKLIĞI OLAN KONUT SATIYOR!

İnsanların nakit sıkışıklığı yaşadığını kaydeden Başaran, ihtiyaç doğrultusunda alınan evlerin satışa çıkarıldığını kaydederek şu cümleleri kurdu:

"Bu oran oldukça yüksek. Çünkü insanlar tüketici kredilerini, kredi kartlarını ödeyemiyor. Genel bir durum olmasa da bu tablo başladı. Ellerinde iki dairesi olanlar, birini mutlaka satmaya çalışıyor"

Maddi olarak sıkışanların veya vergi yükünden kaçmak istenlerin konutlarını satmaya çalıştıklarını belirten Başaran:

" İnsanlar düşünüyor, 'Emlaktan elde ettiğim kazancı mı vergilendireyim, yoksa bankada mı değerlendireyim?' diyor. Sonuçta banka daha avantajlı görünüyor. O yüzden hem sıkışanlar hem de vergi yükünden kaçmak isteyenler satışa geçti. Bu da konut fiyatlarını aşağı çekmeye başladı"

Konut almak isteyenler dikkat! Uzman isim o iki tarihi işaret etti, Ne olursa olsun... 3

EV ALACAKLARA TARİH VERDİ

Ev almak için en uygun tarihin ne zaman olduğu konusuna cevap veren Başaran, şu cümleleri kurdu:

"Ben Mart-Nisan’ı beklerim. Yılbaşından sonra alırım. Çünkü her sene geleneksel olarak yılın son iki ayında fiyatlar ya çok hızlı artar ya da sabit kalır. Ne olursa olsun genelde yükselir. Ama bu sene çok yükselmeyecek; yılbaşından sonra talep duracağı için fiyatlarda aşağı yönlü hareket daha hızlı başlayacaktır"

Konut almak isteyenler dikkat! Uzman isim o iki tarihi işaret etti, Ne olursa olsun... 4

OTOMOBİL ALMAK İSTEYENLER DİKKAT!

Taşıt almak isteyen vatandaşlar için de uyarıda bulunan Başaran, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Açıkçası arabaların çok satıldığı kanaatinde değilim. Bir dönüşüm dönemi var. Araba fiyatları artabilir ama talep artar mı? Hayır. Çünkü şu an tüm bayiler, araba firmaları herkese sürekli mesaj atıyor: 'Aman gelin şu modelimizi deneyin' Ama kimse gitmiyor. Gerçekten gitmiyor"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Halıda 650 bin TL'lik altın buldu! Bir servet çıktı, ikramiye geldiHalıda 650 bin TL'lik altın buldu! Bir servet çıktı, ikramiye geldi
Boğaz'daki yalı satışa çıktı! En iyi semtte 350 tane ev alınırBoğaz'daki yalı satışa çıktı! En iyi semtte 350 tane ev alınır

Anahtar Kelimeler:
Otomobil emlak konut satılık daire
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.