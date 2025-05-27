Talep patlayınca fiyatlar da yükseldi! 50 bin lirayı aşınca vatandaşın gözü oraya çevrildi 'Gelecek şekillenecek'

Havaların ısınması okulların kapanmasına bir aydan az bir süre kala tatilcilerin yaz sezonuna hazırlıkları da başladı. Özellikle Pandemi ile beraber yazlık ev veya konut kiralama tercih ediliyorken fiyatlar da yükselmeye başladı. TSKB Gayrimenkul Değerleme'nin araştırma raporuna göre, evlerin en pahalı olduğu ilçe Bodrum oldu.

YÜZDE 10 DÜŞTÜ AMA...

Buna göre, Bodrum'da ortalama metrekare satış fiyatı 220 bin TL'ye ulaşırken, yazlık villalarda haftalık kira bedeli 65 bin TL'yi buluyor. Bölgede lüks villada ise aylık kira 4.5 milyon TL'ye kadar çıkıyor. Fiyatlar yüksek olsa da pandemi döneminde yüzde 100'e yakın artış yaşayan konutlar geçtiğimiz yıl yüzde 67 oranında yükselmişti. Bu yıl ise yüzde 10'a geriledi.

İzmir ve Antalya'nın popüler ilçelerinde haftalık 50 bin TL'nin altına tatil evi bulmak zor. Kiraların daha uygun olduğu bölgeler ise Didim, Kuşadası ve Edremit olarak önplana çıkıyor. Özellikle Didim'de yazlık evlerde ortalama metrekare fiyatı 50 bin TL, haftalık villa kirası 30 bin TL'den başlıyor.



300 BİN LİRADAN BAŞLIYOR!

Fethiye'de ise metrekare satış fiyatı yüzde 30 artışla 65 bin TL'ye çıkarken, haftalık kira için ortalama bedel 35 bin TL olarak hesaplandı. Lüks segmentinden çıkıldığında ise denize yakın iskelesi olan evler için aylık daire kiralarının 150 bin TL'den, villa kiralarının ise 300 bin TL'den başladığı belirtiliyor.



DİKİLİ'YE OLAN İLGİ ARTIYOR

Dikili'de ise hareketlilik dikkat çekiyor. Fiyatlar yıllık yüzde 63 artışla ortalama 65 bin TL/metrekare seviyesine geldi ve böylece araştırmada en yüksek artışın yaşandığı ilçe oldu. Kiralara bakıldığında ise haftalık bazda villa tipi evlerde Çeşme için ortalama 65 bin TL, Urla ve Foça için 50 bin TL rakamları ortaya çıkıyor. Kira talebinin yüksekliği nedeniyle kira artışı, fiyat artışının üzerinde seyrediyor.



EN YÜKSEK ARTIŞ KUZEY EGE'DE

TSKB Gayrimenkul Değerleme Teminat Değerleme Müdürü Halil Esendal Sabah'a konuştu. Esendal, geçen yıl artan talebin bu yıl azalmaya başladığını kaydetti. Fiyat artışları açısından dengelenmenin görüldüğünü kaydeden Esendal, sözlerini şu şekilde devam ettirdi:



"2020 pandemi yılından günümüze kadar geçen süre değerlendirildiğinde, en düşük artışın 2025 senesinde olduğu söylenebilir. 2024 ve içinde bulunduğumuz 2025 yılı için satış metrekare fiyatlarını karşılaştırdığımızda en yüksek artışın olduğu ilçeler kuzey Ege'de yer alan Dikili, Edremit ve Ayvacık olarak dikkat çekerken, en az artışın olduğu yerleşim yerleri ise Bodrum, Alanya, Kuşadası ve Didim olarak sıralanıyor"



SAYFİYEYE EĞİLİM HIZLA ARTTI

EVA Gayrimenkul Deperleme Genel Müdür Yardımcısı Zuhal Balsarı ise, Pandemi ile beraber talebin arttığını kaydetti ve fiyatların yükseldiğini belirtti. Balsarı, sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"Öncelikle, pandemiyle birlikte uzaktan çalışma imkânının yaygınlaşması, insanların büyük şehirlerde yaşama zorunluluğunu azalttı ve daha sakin, doğal bölgelere yerleşme eğilimini artırdı. Ayrıca, doğayla iç içe olma isteği ve kalabalık şehirlerden uzaklaşma arzusu, sayfiye bölgelerine olan talebi hızla yükseltti. Önümüzdeki dönemde, ekonomik koşullar, yeni projelerin arzı ve turizm sektöründeki gelişmeler, bu bölgelerdeki emlak piyasasının geleceğini şekillendirecek"