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Tapu harcı geliri 109 milyar TL'ye yaklaştı: 1,3 milyona yakın satış

Türkiye genelinde satılan gayrimenkul sayısı yılın ilk yarısında 2025'in aynı dönemine kıyasla yüzde 10,3 azalarak 1 milyon 268 bin 950 oldu.

Tapu harcı geliri 109 milyar TL'ye yaklaştı: 1,3 milyona yakın satış

AA muhabirinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, gayrimenkul satışları (konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmaz) 2025'te yıllık bazda yüzde 8,7 artışla 3,3 milyonu aşarak rekor kırmıştı.

Tapu harcı geliri 109 milyar TL ye yaklaştı: 1,3 milyona yakın satış 1

Bu yıla düşüşle başlayan gayrimenkul satışları ocakta 204 bin 884, şubatta 222 bin 842, martta 200 bin 529, nisanda 234 bin 468, mayısta ise 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin etkisiyle 167 bin 48 olarak gerçekleşti. Haziranda ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6 artarak 239 bin 179'a yükseldi.

Gayrimenkul satışları yılın ocak-haziran döneminde ise yıllık bazda yüzde 10,3 azalarak 1 milyon 268 bin 950'ye geriledi. Geçen yılın aynı döneminde 1 milyon 414 bin 382 adet gayrimenkul satılmıştı. İlk yarılar dikkate alındığında 2024'te 1 milyon 223 bin 47, 2023'te 1 milyon 358 bin 551, 2022'de 1 milyon 523 bin 515, 2021'de ise 1 milyon 186 bin 49 adet gayrimenkul satış işlemi yapılmıştı. Böylece ilk yarıda en çok satış yapılan ay haziran oldu.

TAPU HARCI GELİRİ 109 MİLYAR LİRAYA YAKLAŞTI

Söz konusu dönemde tapu dairelerinde 9 milyon 735 bin 240 işlem gerçekleştirildi. Bunun 1 milyon 269 bine yakınını satış, yaklaşık 613 binini ipotek, 204 bine yakınını intikal, 82 binini düzeltme, 43 bin 600'ünü kamulaştırma, 27 bin 100'ünü ayırma, 20 bin 300'ünü bağış, yaklaşık 15 binini birleştirme, 11 bin 100'ünü taksim işlemleri oluşturdu. Diğer işlemler ise 7,4 milyona yaklaştı.

Bu dönemde tapuda gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen harç geliri yüzde 74,7 artarak 108 milyar 948 milyon 102 bin liraya yükseldi. Bunun 103,5 milyar lirası satış işlemlerinden geldi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
tapu
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