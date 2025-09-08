Tapu işlemleri için 'en kısa sürede yapın' uyarısı! 'Bir ara yaparız' diyenlere seslendi

Tapu dairelerinde ilk 9 ayda yapılan satış işlem sayısı 2 milyon adedi geçti. Aynı dönemde tapu işlemlerinden elde edilen tapu harç geliri de 90 milyar TL'yi aştı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Gayrimenkul piyasasındaki hareketlilik sürüyor. Özellikle tüm gayrimenkul satışlarında Eylül başı itibarı ile toplam satış işlem sayısı 2 milyon sınırını geçti. Yıl içindeki toplam tapu harcı geliri ise rekor bir seviyede artarak şimdiden 90 milyar lirayı geçti. Toplam harç gelirlerinin yaklaşık yüzde 30'u ise İstanbul'daki işlemlerden elde edildi. BDDK verilerine göre de konut kredi hacmi 608 milyar lirayı aştı" diye konuştu.

''TAPU İŞLEMLERİNİZİ YENİ YILA BIRAKMAYIN''

Eş, dost ve akrabalar arasında bekletilen tapu işlemlerinin de gelecek yıla bırakılmadan yapılmasını tavsiye eden Özelmacıklı, "Yeni yılda emlak vergilerinde 4 yıllık yeni bir dönem başlayacak. Takdir komisyonlarının belirlediği yüksek değerler milyonlarca vatandaşın cebini yakacak. Birçok ilçede rayiç değerlerde fahiş artışlar dikkat çekiyor. Bu artışlar, yalnızca emlak vergilerini değil; tapu harçlarını ve değer artış kazançlarını da doğrudan etkileyecek. Bağış, intikal, ipotek ve satış gibi ‘sonra yaparız' denilerek bekletilen işlemlerin en kısa sürede yapılmasını tavsiye ediyorum. Daha önce anlaşılan, bir ara yaparız denilen hissedarlar arası işlemler daha da geciktirilmemeli. Aksi halde artan rayiç değerler nedeniyle tapu harçları ciddi şekilde yükselecek. Ayrıca değer artış kazancı vergileri de vatandaşlarımızın bütçesini zorlayacak" dedi.

Gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu harcının, beyan edilen gerçek devir ve iktisap bedeli üzerinden yüzde 2 (binde 20) oranında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı alındığını hatırlatan Özelmacıklı, "Tapuda yapılacak gayrimenkul devir ve iktisap işlemlerinde beyan edilen bedel emlak vergisi değerinden düşük olamıyor. Daha düşük olsa bile yine emlak vergisi değeri üzerinden harç ödemelerinin yapılması gerekiyor. 2025 yılı yeniden değerleme oranını yüzde 35 varsayarak asgari inşaat maliyetine de artış yaptığımıza, arsa rayiç değerinin on kat arttığı yerde belediyedeki rayiç değerlerin ortalama yedi kat arttığını görüyoruz. Önerimiz, geçmiş dönemlerde olduğu gibi rayiç bedel artışlarına üst sınır getirilmesi yönündedir" ifadelerini kullandı.

''DEĞER BARIŞI GELMELİ, TAPU TAKAS SİSTEMİNE EMLAK İŞLETMELERİ DAHİL EDİLMELİ''

Yetki belgesi almış emlak işletmesi sayısının 85 bini geçtiğini de ifade eden Özelmacıklı, "Satışlarda gösterilen değerlerin Mekansal Veri Analizi (MEVA) kapsamında yakından takip edildiğini görüyoruz. Her gün binlerce Vergi Usul Kanunun 371. maddesi gereğince pişmanlık yazıları gönderiliyor. Bu kapsamda, geçmiş işlemlerdeki eksik beyanların düzeltilmesi ve piyasada güvenin artması için bir ‘değer barışı'na ihtiyaç olduğunu ifade ediyoruz. Tapu Takas Sistemine yetki belgeli emlak işletmelerinin dahil edilmesini ve hizmet bedellerinin de tapu takas sistemi üzerinden işletmelere ödenebilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır